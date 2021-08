Mỳ Hảo Hảo chứa chất cấm: "Soi" quy trình sản xuất mỳ của Acecook

Acecook là ông lớn trên thị trường mì ăn liền Việt Nam, với sản phẩm “mì quốc dân” Hảo Hảo nổi tiếng. Một gói mì Hảo Hảo có giá khoảng 3.500 đồng nhưng được làm ra trong một nhà máy quy mô lớn, hoạt động gần như liên tục với công nghệ hiện đại và hoàn toàn khép kín. Các nhà máy thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sử dụng thiết bị tiên tiến, toàn bộ là thép không gỉ. Nguyên liệu chính để sản xuất mì ăn liền của Acecook Việt Nam là bột lúa mì được nhập khẩu từ Úc,Canada và dầu thực vật là dầu cọ nhập khẩu chủ yếu từ Malaysia. Thành phần không thể thiếu trong một sản phẩm mì ăn liền hoàn chỉnh là các gói gia vị được làm từ nguyên liệu tươi như hành tím, tỏi, ớt... Bột lúa mì, dung dịch nghệ và các loại gia vị (muối, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm...) được trộn đều trong cối trộn, bằng thiết bị tự động và khép kín. Bột sau khi trộn được chuyển đến thiết bị cán tấm bằng hệ thống băng tải. Tại đây, các cặp lô cán thô và cán tinh sẽ cán mỏng dần lá bột cho đến khi đạt yêu cầu về độ dai, độ dày – mỏng theo quy cách của từng loại sản phẩm. Sau đó, lá bột được cắt sợi thành những sợi mì to, nhỏ, tròn, dẹt khác nhau và hình thành những gợn sóng đặc trưng bởi hệ thống trục lược. Được biết mì Hảo Hảo có màu vàng là do sử dụng chiết suất từ củ nghệ, ngay từ công đoạn trộn bột đã rõ màu vàng. Tiếp theo, sợi mì được làm chín bên trong tủ hấp hoàn toàn kín bằng hơi nước, ở nhiệt độ khoảng 100 độ C. Sau khi hấp chín, sợi mì được cắt ngắn bằng hệ thống dao tự động và rơi xuống phễu, nằm gọn trong khuôn chiên. Tùy từng sản phẩm mà khuôn chiên có hình vuông, tròn...để tạo nên hình dáng tương ứng cho vắt mì. Để bảo quản trong thời gian từ 5 – 6 tháng ở nhiệt độ bình thường, vắt mì sẽ đi qua hệ thống chiên hoặc sấy để làm giảm độ ẩm trong vắt mì xuống mức thấp nhất. Vắt mì được chiên qua dầu ở nhiệt độ khoảng 160 độ C – 165 độ C trong thời gian khoảng 2,5 phút. Độ ẩm vắt mì sau chiên khoảng dưới 3%. Với mì không chiên, vắt mì được sấy bằng nhiệt gió ở nhiệt độ 65 – 80°C trong thời gian khoảng 30 phút. Độ ẩm vắt mì sau sấy khoảng dưới 10%. Không khí tự nhiên được lọc sạch và dẫn vào hệ thống đường ống, thổi xuyên qua vắt mì để làm nguội vắt mì về nhiệt độ của môi trường trước khi chuyển qua công đoạn đóng gói. Sau công đoạn làm nguội là cấp gói gia vị. Đối với mì gói, các gói gia vị sẽ được bổ sung bằng thiết bị tự động. Đối với mì ly, thiết bị cung cấp ly sẽ tự động bỏ vắt mì vào bên trong, sau đó tiếp tục bổ sung các nguyên liệu sấy và các gói gia vị. Khi có đầy đủ các thành phần gia vị theo quy cách của từng sản phẩm, vắt mì sẽ được đóng gói hoàn chỉnh. Hạn sử dụng được in trên bao bì trong quá trình đóng gói. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất , mỗi sản phẩm của Acecook đều phải đi qua 3 thiết bị kiểm tra, bao gồm: máy dò kim loại, máy cân trọng lượng và máy dò dị vật (Máy X-ray). Những sản phẩm không đạt chuẩn sẽ bị loại ra khỏi dây chuyền và chuyển đến bộ phận xử lý sản phẩm lỗi. Cuối cùng, thành phẩm được đóng thùng theo quy cách của từng sản phẩm, in ngày sản xuất, lưu kho và được kiểm tra chất lượng bởi phòng QC (Quality Control) trước khi phân phối ra thị trường. Nguồn ảnh: Acecook Việt Nam Video: Quy trình sản xuất mì ăn liền Acecook Việt Nam. Nguồn: Mì Hảo Hảo - Acecook

