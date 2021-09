Muốn kinh doanh gì cũng lãi, hút tài lộc hãy trồng ngay 7 loại cây ở ban công

Hoa hồng leo ưa nắng, thường nở hoa nhiều vào mùa hè nên rất là cây trồng ban công rất phù hợp. Màu sắc tươi sáng của những đóa hồng vừa khơi gợi nhiều cảm hứng cho khu vực ban công vừa là biểu tượng của tình yêu, may mắn. Ảnh: Phuongtrunggreen Hoa hồng leo sẽ mang đến không khí ấm áp và hạnh phúc và thu hút cả may mắn, tài lộc cho gia đình. Đặc biệt, sắc hồng dịu dàng của hoa hồng leo phù hợp với những người mang mệnh Hỏa hoặc Thổ. Ảnh: Internet Hoa giấy ưa nắng, có khả năng chịu hạn cao, khả năng sinh trưởng tốt và cho hoa quanh năm. Cây cũng không cần phải chăm sóc quá nhiều, rất thích hợp cho những gia đình có ban công hướng nắng. Ảnh: Internet Trong phong thủy, hoa giấy có tán rộng vừa tạo bóng mát đẹp lại ý nghĩa xua đuổi, ngăn chặn những khí hung vào nhà và mang lại nhiều may mắn. Ảnh: Internet Hoa đỗ quyên dễ sống, có nhiều hoa lá và gai. Đỗ quyên trồng ở ban công giúp hóa giải vận hạn, mang lại may mắn và tài lộc đến cho gia chủ. Ảnh: Internet Đúng như tên gọi, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh của loài hổ, giúp xua đuổi ma quỷ. Với hình ảnh chiếc lá mọc thẳng đứng tượng trưng cho sức mạnh cá nhân, cây lưỡi hổ còn mang lại sức mạnh cho gia chủ, củng cố tiền tài. Ảnh: Internet Cây lan ý có thể sống rất tốt ở những môi trường thiếu ánh sáng nên rất phù hợp trồng ở ban công. Không chỉ tạo thẩm mỹ, cây lan ý còn mang lại vượng khí cực tốt cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. Ảnh: Giabaogroup Dễ sống, có khả năng chịu nhiệt tốt ở môi trường khô hạn, không cần chăm sóc thường xuyên, sen đá là sự lựa chọn lý tưởng cho loài hoa trồng ban công. Ảnh: Caycanhonline Theo phong thủy, trồng sen đá còn mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Ảnh: Internet Cây kim tiền có sức sống mãnh liệt, ít sâu bệnh, thích hợp với môi trường nhiều ánh sáng, đất khô cạn và không cần tưới nhiều nước như ban công. Ảnh: Internet Giống như tên gọi, kim tiền nếu được trồng ở ban công được xem là có thể thu hút tài lộc về cho gia chủ. Ảnh: Vuoncayviet

Thông tin trong bài chỉ mang tinh chất tham khảo! Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

