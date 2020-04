Mua túi 300 triệu đựng son và kiểu chơi hàng hiệu khác người của Mai Phương Thúy

Mới đây, tại chương trình Nói đi ngại gì, Mai Phương Thúy tiết lộ chiếc túi trị giá 300 triệu đồng chỉ để đựng son khiến khán giả phải trầm trồ trước sự giàu có và chịu chơi của hoa hậu. Hoa hậu Mai Phương Thúy nổi tiếng là tay chơi hàng hiệu sành sỏi, không ngại vung tiền mua sắm những thứ đắt đỏ. Năm ngoái, người đẹp khiến công chúng ghen tị khi mạnh tay chi gần 2 tỷ đồng mua đồng hồ để tự thưởng cho bản thân nhân dịp cuối năm. Thế nhưng khi vừa nhận món quà tự thưởng cho bản thân, Mai Phương Thúy lập tức tuyên bố sẽ mang về nhà cất tủ chỉ vì lý do “nặng quá”. Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng bổ sung vào bộ sưu tập hàng hiệu hai đôi dép LV màu hồng (mỗi đôi có giá khoảng 1.090 USD) nhưng chỉ để làm vật trưng bày vì quá xinh. Năm 2018, Mai Phương Thúy chi hẳn 10 triệu sắm đôi "dép lê nam" để hè đi cho mát. Vốn là tín đồ mua sắm, Mai Phương Thúy cho biết mình mua đồ không phải vì "cần" mà đôi khi chỉ vì những lý do rất "trời ơi đất hỡi". Bộ đồ Gucci có giá tới 120 triệu đồng mà người đẹp mang trên người sắm về để mặc nhà chỉ vì được anh bán hàng khuyên... nên mua. Lý do chi hàng chục triệu đồng để mua những đôi dép lê Valentino, Dior của Mai Phương Thúy rất đơn giản, đó là để "mùa hè đi cho mát". Nàng hậu từng sắm chiếc áo len con công thương hiệu Gucci có giá 11 nghìn USD (khoảng 240 triệu đồng) chỉ để khoác đi dạo và chưa có ai ở Việt Nam sở hữu. Nhiều người mua túi da cá sấu để đi tiệc nhưng Mai Phương Thúy chi gần 1 tỷ đồng sắm chiếc ba lô da cá sấu để đi chơi. Mai Phương Thúy cũng từng khiến cư dân mạng sốc khi cho biết cô chọn cách đi mua đồ mới là để đỡ mất công chọn lại đồ trong tủ. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Mai Phương Thúy gọi điện trêu, bị Ngọc Hân 'uy hiếp' ngược lại. Nguồn: Youtube.

