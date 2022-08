Mê mẩn biệt thự sang trọng của vợ chồng “streamer giàu nhất Việt Nam”

Là một trong những cặp đôi có chuyện tình viên mãn nhất "làng streamer", vợ chồng Xoài Non - Xemesis luôn nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ mọi người. Ảnh: FB Phạm Trang Mới đây, Xemesis đăng tải một Vlog, chia sẻ lại toàn cảnh căn nhà "mới toanh" mà cả hai đang sinh sống khiến nhiều người không khỏi suýt xoa, ngưỡng mộ trước sự sang trọng của căn biệt phủ. Ảnh: YouTube Xemesis Theo đó, căn biệt thự mới của vợ chồng Xoài Non - Xemesis nằm ở khu Thảo Điền (TP HCM). Nhà gồm 3 tầng, mỗi tầng khoảng 100m2. Ảnh: YouTube Xemesis Căn nhà sử dụng 3 gam màu chủ đạo trắng, đen và be kết hợp nội thất bằng gỗ mang đến tổng thể hài hoà, sang trọng. Ảnh: YouTube Xemesis Khu bếp tiện nghi được bố trí ngay tại tầng trệt. Ảnh: YouTube Xemesis Đáng chú ý, căn bếp của vợ chồng Xoài Non còn có một chiếc bàn ăn bằng đá năng hơn 100 kg, giá khoảng 100 triệu đồng. Ảnh: YouTube Xemesis Tầng 2 là phòng khách mang phong cách châu Âu. Ảnh: YouTube Xemesis Cạnh phòng khách là một phòng ngủ riêng dành cho khách đến chơi. Ảnh: YouTube Xemesis Phòng ngủ của Xemesis và Xoài Non gộp lại từ 3 căn phòng và được chia làm 2 khu vực để ngủ nghỉ và ngồi thư giãn. Ảnh: YouTube Xemesis Phòng stream của Xemesis cực kỳ lung linh. Ảnh: YouTube Xemesis Tầng trên cùng có một phòng tập gym để Xemesis rèn luyện thể lực. Ảnh: YouTube Xemesis Phòng tập gym có đẩy đủ trang thiết bị hiện đại. Ảnh: YouTube Xemesis Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

