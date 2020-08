Mãn nhãn bên trong biệt thự gỗ sang trọng của sao Việt

Sau khi "về chung nhà" với đại gia Đức An, Phan Như Thảo có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Cách đây không lâu, cựu người mẫu/diễn viên khoe biệt thự gỗ rộng 800 m2 vừa hoàn thành trên đồi thông ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV. Biệt thự này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ nhập khẩu có vách kính trong suốt. Ảnh: FBNV. Biệt thự gỗ của vợ chồng Phan Như Thảo nằm trên thổ đất rộng rãi ngay con dốc dẫn lên đồi thông. Ảnh: FBNV. Cơ ngơi này được xây dựng kế bên Villa Bồ Câu 1 rộng 100 m2 nơi mà vợ chồng Phan Như Thảo đang ở. Ảnh: FBNV. Hầu hết nội thất trong biệt thự đều được đại gia Đức An bay sang nước ngoài tham khảo, đặt sản xuất tại chỗ rồi vận chuyển về nước. Ảnh: Ngoisao. Nghệ sĩ hài Hoàng Mập sở hữu biệt phủ rộng hơn 1.600m2 tại ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Ảnh: Vietnamnet. Nhà được xây dựng theo không gian cổ xưa nên vách tường, nền nhà được xây bằng gạch, các cột và cửa là các loại gỗ quý như lim, huỳnh đàn..Ảnh: Vietnamnet. Không gian phòng khách rộng rãi với ba gian được Hoàng Mập cho đặt nhiều bộ bàn ghế, tấm phản gỗ...Ảnh: Vietnamnet. Khuôn viên trước nhà xanh mát với các loại cây cảnh và thiết kế hòn non bộ. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài căn nhà khang trang, hiện đại tại Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh còn có một căn nhà cổ trị giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh. Ảnh: Tiền phong. Ngôi nhà 5 gian được thiết kế theo lối đối xứng với nhiều nguyên liệu gỗ quý. Ảnh: Tiền phong. Tổ ấm của Hoa khôi thể thao Thu Hương là căn biệt thự chủ yếu sử dụng gỗ quý ở quận 9 (TP HCM). Ảnh: Người lao động. Toàn bộ nội thất trong nhà được làm bằng gỗ đắt tiền. Ảnh: Người lao động. Bộ bàn ghế mang phong cách cổ. Ảnh: Người lao động. Video: Dân Sài thành ‘tiếc’ biệt thự Pháp bị phá dỡ. Nguồn: VTC14

