Loạt quà Giáng sinh "khủng" giới siêu giàu thường nhận được

Trong chương trình “Billionaire Babies At Christmas” (Tạm dịch: Những đứa trẻ tỷ phú đón Giáng sinh), một số món quà Giánh sinh “khủng” mà các “cậu ấm, cô chiêu” con nhà tỷ phú ở Anh nhận được dịp Giáng sinh dần hé lộ. Những món quà khủng khiến người bình thường phải xuýt xoa vì sự may mắn của những đứa trẻ con nhà giàu. Bé Valentina, 20 tháng tuổi, được mẹ chi 15.000 bảng (hơn 441 triệu đồng) thuê chuyên gia tổ chức tiệc nổi tiếng tạo ra một "mùa đông kỳ diệu", với chiếc bánh 3 tầng được trang trí lấp lánh. Nhưng phía trên lớp kem mới là món quà chính - chiếc mặt dây chuyền chứa viên kim cương quý hiếm màu xanh, giá 100.000 bảng (gần 3 tỷ đồng) CEO bóng đá Carolyn Radford cũng có món quà bất ngờ cho 3 con trai. Thay vì chật vật trang trí căn biệt thự, bà thuê một công ty tới thực hiện với giá 60.000 bảng (hơn 1,76 tỷ đồng) Chưa hết, vị CEO này còn thuê hẳn máy bay trực thăng chở ông già Noel mang quà tới tặng các con mình. Chương trình Món quà đắt nhất thế giới đã bật mí những món quà xa xỉ có giá từ 20.000 bảng cho tới 3.5 triệu bảng Anh. Rẻ nhất trong những món quà đón Giáng sinh là cuốn sách tô màu The Bespoke có giá 23.900 bảng (700 triệu VNĐ). Gây hứng thú nhất trong danh sách là chiếc váy dành cho thú cưng có tên gọi The Peacock Gown, có giá 40.000 bảng Anh (1,2 tỉ VNĐ). Chiếc váy được gắn 40.000 viên pha lê Swarovski trên 6m lụa tơ tằm. Đôi giày trị giá 11.5 triệu bảng được tạo ra bởi nhà thiết kế người Anh Debbie Wingham có gắn kim cương hồng lam trị giá 980.000 bảng, 4 viên kim cương trắng 3 carat và 1.000 viên kim cương nhỏ khác. Được tạo ra bởi Công ty Goldgenie, chiếc xe đạp dát vàng 24 carat có hình dáng tương tự chiếc xe Giant road này có giá 250.000 bảng. Toàn bộ chiếc xe đạp được bọc vàng 24 carat, chỉ trừ ghế ngồi bọc da Thụy Điển, phanh và lốp xe. Bình giữ nhiệt nạm 6.000 viên pha lê của Swarovski có thể giữ cho đồ uống lạnh trong 24 giờ hoặc đồ uống nóng trong 12 giờ. Sản phẩm có giá 1.500 USD (tương đương 34 triệu VND).

