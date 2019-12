Loạt đại gia Việt và những cú "ngã ngựa" đau đớn năm 2019

Ngày 5/6, Công an Đắk Nông khởi tố, ra lệnh tạm giam bị can Trịnh Sướng cùng nhiều đối tượng liên quan để điều tra về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả. Ảnh: SGGP. Trước đó, vào cuối tháng 5/2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) khám xét kho xăng dầu Phú Mỹ Hưng của Petrol Mỹ Hưng do đại gia Trịnh Sướng làm chủ, tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Ảnh: Vietnamnet. Tại 6 địa điểm khám xét ở TPHCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, công an thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại (gồm 2 triệu lít hỗn hợp pha chế xăng giả; 432.474 lít dung môi chưa pha; 250.000 lít dung dịch), 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50kg chất tạo màu. Ảnh: Helino. Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2017 đến thời điểm khám xét, đường dây của ông Trịnh Sướng đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả. Mỗi tháng đường dây này đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả. Ảnh: Tiền phong. Đại gia Trịnh Sướng là Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng. Ông Sướng cũng sở hữu rất nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên quốc lộ 1 và các quốc lộ khác ở khắp đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Youtube. Ngày 9/5/2019, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường do ông Bùi Quang Quy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) làm chủ ở số 33 Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Vietnamnet. Đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015. Ảnh: Khám phá. Lệnh bắt tạm giam được ban hành, song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn. Ngày 18/5, C03 ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy. Đến ngày 10/7, Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, về tội rửa tiền. Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Ảnh: Vietnamnet. Ngày 20/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô) về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359, Bộ luật hình sự. Ảnh: Khám phá. Trước khi bỏ trốn, ông Hùng ở tại phòng 908 nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT ĐH Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng cũng được biết đến là một doanh nhân khá có tiếng, sở hữu một số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau như Tập đoàn Sara và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN. Ảnh: Baosuckhoecongdong. Mới đây nhất, ngày 15/11, Viện KSND tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt cáo trạng đến các đối tượng liên quan và đề nghị truy tố vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hằng, Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Lao động. Ông Nguyễn Thanh Hằng là đại gia Bạc Liêu. Công ty của ông Hằng trúng hàng loạt gói thầu có giá trị lớn; cao điểm có lúc lên đến vài trăm tỷ đồng. Ảnh: Lao động. Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2017, Nguyễn Thanh Hằng đã ký chuyển nhượng, thế chấp hoặc ủy quyền tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Phượng (vợ ông Hằng) chiếm đoạt số tiền gần 5 tỷ đồng. Ảnh: Lao động. Video: Chồng đại gia Tư Hường tố con trai chiếm giữ Ngân hàng Nam Á. Nguồn: Phapluatnet

