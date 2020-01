Loại quả khắc chữ Tài, Lộc chưng Tết... hút khách mạnh tay chi tiền

Là loại quả không thể vắng mặt trên mâm ngũ quả ngày Tết, bưởi được nhiều nhà vườn chọn để tạo hình. Vài năm gần đây, ngoài bưởi hồ lô, bưởi thư pháp trờ thành một trong những loại quả khắc chữ hút khách nhất trên thị trường Tết Nguyên đán. Các nhà vườn tung ra nhiều sản phẩm có tên gọi như bưởi Thư pháp, bưởi Tài lộc, bưởi Luận văn, bưởi Hồ lô, bưởi Thỏi vàng được trồng và tạo hình từ loại bưởi Diễn, bưởi Tiến vua. Mỗi cặp bưởi khắc chữ có giá lên tới cả triệu đồng nhưng vẫn được người tiêu dùng lựa chọn. Thậm chí, nhà vườn còn không đủ hàng đáp ứng nhu cầu của khách. Cũng như bưởi, dưa hấu khắc tỉa các hình dáng độc lạ như hình ông tài lộc, chữ thư pháp: Phúc, Lộc, Thọ...thu hút nhiều khách hàng trong dịp Tết. Dưa hấu có thể được khắc chữ bằng tay hoặc bằng máy vi tính và máy laser. Giá sản phẩm tùy vào họa tiết khách đặt, họa tiết đơn giản thì giá rẻ hơn, họa tiết cầu kỳ, mất thời gian hơn thì giá thành sẽ cao hơn. Những trái xoài khắc nổi chữ thư pháp, hình bản đồ Việt Nam...có giá bán từ 200.000 - 300.000 đồng/trái "đắt như tôm tươi" mỗi dịp Tết. Xoài in chữ là sản phẩm của các nông dân tại Bến Tre, Đồng Tháp và Hậu Giang. Trái xoài được chọn tạo hình phải là những quả căng đẹp, da bóng bẩy, phù hợp để trưng bày và có giá trị thẩm mỹ cao. Đu đủ in chữ là những quả giống dài, đặc ruột, có thể để được lâu và bán cũng được giá hơn, khoảng 100.000 đồng/quả. So với bưởi, xoài hay dưa hấu thì đu đủ khắc chữ có giá mềm hơn, phù hợp với túi tiền của nhiều người dân. Hơn nữa, đu đủ in chữ có thể trưng được 10 - 15 ngày, trái vẫn tươi và ăn rất ngon. Năm 2017, dừa khắc chữ lần đầu tiên có mặt tại thị trường Hà Nội phục vụ Tết với mức giá 500.000 đồng/quả. Những cặp dừa tạo hình hồ lô và khắc chữ thì có giá cao hơn, khoảng 1,5 triệu đồng/quả. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Bưởi bonsai bung hàng đón Tết. Nguồn: VTC16

