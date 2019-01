Lấy chồng thiếu gia, Lan Khuê sống ở dinh thự sang trọng cỡ nào?

Những ngày đầu năm 2019, Lan Khuê gây chú ý khi chia sẻ clip ngắn của mình với lời chúc: "Hello new home". Qua clip mà Lan Khuê chia sẻ có thể thấy tổ ấm mới của Lan Khuê là một ngôi biệt thự màu trắng đồ sộ, hoành tráng. Biệt thự có 3 tầng lầu, thiết kế giống như một tòa lâu đài với khoảng sân vườn rộng mênh mông. Không những thế, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Lan Khuê tiếp tục chia sẻ hình ảnh bên trong dinh thự của mình sau khi kết hôn trên trang cá nhân. Ngôi nhà rộng với nội thất toàn bộ được phủ một lớp màu vàng hoàng gia lấp lánh, cầu thang được thiết kế hoa văn tỉ mỉ. Qua những hình ảnh được HLV The Face 2017 đăng tải, có thể thấy ngôi nhà của Lan Khuê mới chuyển tới cùng ông xã không thua kém gì các dinh thự dành cho giới nhà giàu. Ngôi nhà được trang trí với màu trắng chủ đạo và nội thất màu vàng hoàng gia lộng lẫy khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Một kiều nữ khác của showbiz Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là "ngọc nữ màn ảnh" Tăng Thanh Hà. Sau kết hôn với chàng Việt kiều Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà sống trong căn biệt thự triệu đô của nhà chồng tọa lạc ở một vị trí cực đẹp, yên tĩnh và vô cùng sang trọng rộng hàng trăm mét vuông tại quận 2 - TP.HCM. Ngôi biệt thự của gia đình chồng Hà Tăng rộng khoảng 500m². Nội thất bên trong đều được dát vàng xa hoa lộng lẫy. Đặc biệt là nội thất đều thuộc hàng hiếm có. Căn biệt thự của gia đình Tăng Thanh Hà cũng từng gây choáng ngợp khi được đài KBS Hàn Quốc đến quay hình phóng sự. Trong đoạn clip, bố chồng Tăng Thanh Hà - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và Louis Nguyễn giới thiệu về không gian bên trong biệt thự, nội thất và dàn siêu xe và du thuyền. Phần lớn thời lượng phát sóng, KBS mang đến những hình ảnh từ bên trong tòa biệt thự nguy nga. Nói đến những căn biệt thư xa hoa của dàn mỹ nhân Việt thì không thể không nhắc đến Lý Nhã Kỳ. Căn biệt thự của cô tọa lạc tại khu dân cư cao cấp Thảo Điền - Quận 2. Theo đó, mảnh đất để xây biệt thự này rộng 600m2, có giá lên tới gần 2 triệu USD (khoảng 45 tỉ đồng). Nhìn bề ngoài, căn biệt thự này trông không khác gì toà lâu đài của hoàng gia thời xưa. Lý Nhã Kỳ chọn tông màu trắng kết hợp màu vàng làm chủ đạo tạo cảm giác không gian thoáng đãng, quyền quý hơn. Điểm xuyết là những chi tiết được dát vàng, trang trí, chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế theo phong cách thượng lưu. Hai vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh hiện đang sống cùng con gái tại một biệt thự rộng 300 m2 tại ven sông ở Quận 7, TP.HCM. Nội thất bên trong ấn tượng với gam màu trắng chủ đạo. Một nguồn tin cho biết, với những trang thiết bị nội thất sang trọng và xa hoa thế này, Thủy Tiên và ông xã phải chi tối thiểu là 7-8 tỷ đồng. Biệt thự này có sân vườn khá rộng được vợ chồng Thủy Tiên chăm chút làm nơi thư giãn, nghỉ ngơi và vui chơi cho con gái Bánh Gạo. Công Vinh và vợ thường dành buổi tối để uống trà khu sân vườn. Hà Kiều Anh là một trong những Hoa hậu nhận được nhiều yêu mến và chú ý của truyền thông. Đăng quang từ năm 16 tuổi, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Hiện tại, Hà Kiều Anh đang sống rất hạnh phúc cùng người chồng thứ 2 và 3 nhóc tỳ đáng yêu. Gia đình cô đang sống trong một căn biệt thự vườn rộng 500m2, tọa lạc ở một khu biệt thự quận 2, TP.HCM. Theo chia sẻ, chi phí xây dựng và nội thất thì giá trị căn biệt thự của Hà Kiều Anh hơn 400 tỷ đồng, tương đương 20 triệu USD.

