Lẩu 'bồn cầu' và những cách ăn uống kỳ quặc trên thế giới

1. Modern Toilet, Đài Loan, Trung Quốc: Nếu hầu hết nhà hàng đều đặt nhà vệ sinh cách xa khu vực ăn uống thì tại Modern Toilet, những chiếc "bồn cầu" lại là trung tâm của tất cả. Từ bàn ghế đến nội thất trang trí trong quán đều là hình ảnh những vật dụng quen thuộc trong nhà vệ sinh. Ảnh: Benton Pena. Các món ăn được phục vụ trong bát hình bồn cầu nhỏ, ly nước cũng có dáng vẻ của những chiếc toilet tí hon. Những món lẩu, nước hay đồ tráng miệng trong nhà hàng đều rất hấp dẫn, miễn sao thực khách có thể tách rời sự phân tâm bởi thị giác ra khỏi mùi vị. Ảnh: Ken Chan, Blog of Betty. 2. Ninja New York, Mỹ: Đến với nhà hàng Ninja New York, bạn có thể kỳ vọng vào tất cả mọi thứ từ món ăn ngon, không gian đẹp, dịch vụ chất lượng... trừ sự "yên bình". Ảnh: AWOL - Junkee. Các ninja trong nhà hàng có thể bay từ mọi hướng, bò ra khỏi tủ khi bạn đang ăn hoặc nhảy ngay trước thực khách khi di chuyển trong quán. Với những khoảnh khắc thót tim, việc dùng bữa ở đây chắc chắn không dành cho những người thần kinh yếu. Ảnh: Life Venture, dinob.23. 3. Chodovar Brewery And Spa, Cộng hòa Czech: Đến với nhà hàng kiêm spa bia, bạn không chỉ được thưởng thức các loại đồ uống lên men thủ công trứ danh mà còn có thể ngâm mình trong một bồn tắm ngập bia. Ảnh: Discovering The Planet. 4. Cabbages and Condoms, Bangkok, Thái Lan: Nhà hàng với nội dung chủ đạo về bao cao su thuộc sở hữu của nhà vận động nổi tiếng về kế hoạch hóa gia đình và phòng chống AIDS, Mechai Veravaidya. Tại đây, khách hàng được cung cấp bao cao su thay vì kẹo bạc hà sau bữa ăn. Ảnh: Sick Chirpse. Bao cao su được treo khắp nơi trong nhà hàng, trên cây, đèn cạnh bàn hay trong những bông hoa tại nhà vệ sinh... Lợi nhuận từ nhà hàng này được dành cho các chương trình phòng chống AIDS của Meechai. Ảnh: Onlinedapoxetinebuy. 5. Nhà hàng New Lucky, Ấn Độ: Nhà hàng nhộn nhịp ở trung tâm thành phố Ahmedabad, Ấn Độ nổi tiếng với trà sữa, bánh cuộn bơ và những ngôi mộ giữa các bàn. Theo chủ nhà hàng, những ngôi mộ này mang lại may mắn cho người sở hữu quán. Ảnh: Daily Mail. 6. Dans Le Noir, London, Anh: Nhà hàng là nơi thực khách được phục vụ bữa ăn trong bóng tối hoàn toàn. Khách hàng quen thuộc được dìu tay đến bàn của họ tại nhà hàng, nơi mà ngay cả thực đơn cũng là một bất ngờ. Tại đây, bạn có thể thỏa sức ăn uống theo cách của mình mà không sợ bị soi mói. Ảnh: Life's A Window.

