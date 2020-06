Lan phi điệp 5 cánh trắng giá cả nửa tỷ đồng/cây trồng thế nào?

Mấy năm gần đây, lan phi điệp 5 cánh trắng được giới chơi cây ưa chuộng dù giá bán lên tới vài triệu mỗi cm, thậm chí hơn 10 triệu đồng/cm. Đây là loại lan phi điệp đột biến gen quý hiếm được dân chơi lan đánh giá cao (gọi tắt là lan phi điệp 5ct). Khác với các loại lan phi điệp thông thường cánh hoa màu tím, cánh của loại lan phi điệp 5ct có màu trắng, nhẹ nhàng và đẹp. Sau khi nở 1 tiếng, hoa lan phi điệp 5ct tỏa hương thơm thoang thoảng rất quyến rũ tạo cho chúng ta cảm giác dễ chịu và thoải mái. Mới chơi, bạn nên chọn những cây lan đã trưởng thành, nếu cả khóm đã được trồng trong vườn nhà càng tốt vì cây khỏe, dễ trồng và dễ sống. Ánh sáng luôn là điều kiện cực kỳ quan trọng cho việc phát triển của bất cứ loại cây nào kể cả lan phi điệp. Vì vậy, tốt hơn hãy đặt lan ở nơi ánh sáng tốt nhất là vào khoảng 70% đặt ở vị trí thoáng mát không tù bí. Lan phi điệp không phải là dòng quá ưa ẩm bởi đặc tính thân mọng nên độ ẩm càng lớn thì cây sẽ càng dễ bị thối rữa. 40-50 % là độ ẩm lý tưởng để cây có thể phát triển tốt. Lan phi điệp cần nuôi trong nhiệt độ từ 8 đến 25 độ C. Tuy nhiên, giống lan này cũng có thể chịu nóng tới 38 độ C và chịu lạnh cho dù ở mức nhiệt là 3,3 độ C. Cây cũng không phát triển tốt nếu không thoáng gió. Trong thời kỳ lan ra nụ nếu không thoáng gió nụ sẽ ít đi. Về phân bón, nên sử dụng phân hữu cơ như các nhà vườn vẫn làm (là ủ ốc,cá, nước gạo) để tưới những loại phân bón hữu cơ này. Điều này vừa tốt cho lan lại vừa không gây hại cho môi trường. Ngoài ra, bạn có thể phòng bệnh cho lan phi điệp bằng cách phun nước vôi trong 2 lần/tháng. Nguồn ảnh: Facebook Video: Choáng ngợp chùm hoa phong lan tại New York. Nguồn: VTC14.

