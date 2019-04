Kiệt tác sanh cổ “thác đổ ngồi đá” hiếm có của đại gia Phú Thọ

Tại triển lãm Sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mở rộng năm 2019, cây sanh cổ “ôm” đá có dáng uốn lượn từ trên xuống dưới như một dòng thác khiến nhiều người tò mò. Giới chơi cây cảnh bình phẩm, người thì cho rằng đây là sanh quê, người nói sanh Nam Điền, người nói sanh lá móng bởi lá của cây sanh này rất đẹp và khác lạ so với những cây sanh bình thường. Ông Phan Văn Toàn, chủ nhân của cây sanh (biệt danh Toàn "đô la", ngụ tại TP. Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, đây là dòng sanh lá móng. Hiện tại, không có một cây sanh nào lá, dáng đẹp như vậy. Theo chia sẻ của ông Toàn, ông mua cây sanh này ở Huế cách đây hơn 10 năm. Thời điểm đó, giá trị của cây rất cao nhưng không phải có tiền là mua được. "Cây sanh được trồng trong chậu từ nhỏ bởi những gia đình giàu có từ ngày xưa nên họ coi như “báu vật” trong nhà, bởi vậy, mua rất khó, phải có duyên mới mua được. Qua bàn tay của những nghệ nhân xưa tạo nên một cây sanh “thác đổ” đẹp như vậy”, - vị đại gia chơi cây đất Phú Thọ tâm sự. Cây cao khoảng 2m, toàn bộ phần rễ ôm đá, thân thả, uốn lượn xuống phía dưới như một dòng thác. Độ cong của thân, đường chuyển của thân cây rất ngoạn mục và hợp lý khiến giới chơi cây cảnh mê mẩn. Bây giờ, để tìm được khối đá màu trắng tự nhiên phù hợp, đẹp như vậy rất khó, chứng tỏ các nghệ nhân xưa rất giỏi trong việc tạo tác, kết hợp giữa đá và cây, anh Vương Xuân Nguyên (chuyên viết về cây cảnh) cho biết. Bộ rễ ôm đá, mốc thếch chứng tỏ cây nhiều năm tuổi. “Cây có nguồn gốc từ Huế và có tuổi đời trên 100 năm”, ông Toàn cho hay. Chủ nhân của cây này cho biết dù cây kích thước không quá to, lớn nhưng giá trị mang lại rất cao, giá khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2010 – thời điểm đỉnh cao, giá trị của cây còn còn cao hơn rất nhiều. Một số đại gia hỏi mua nhưng ông Toàn không bán bởi không phải ai cũng có may mắn sở hữu những cây quý. Vị đại gia đất Phú Thọ cho hay, mỗi lần mang tác phẩm đi triển lãm rất mất nhiều công sức, tiền của nhưng ông vẫn mang cây đi để giới chơi cây, người dân được chiêm ngưỡng những tác phẩm quý.

Tại triển lãm Sinh vật cảnh thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mở rộng năm 2019, cây sanh cổ “ôm” đá có dáng uốn lượn từ trên xuống dưới như một dòng thác khiến nhiều người tò mò. Giới chơi cây cảnh bình phẩm, người thì cho rằng đây là sanh quê, người nói sanh Nam Điền, người nói sanh lá móng bởi lá của cây sanh này rất đẹp và khác lạ so với những cây sanh bình thường. Ông Phan Văn Toàn, chủ nhân của cây sanh (biệt danh Toàn "đô la", ngụ tại TP. Việt Trì, Phú Thọ) cho biết, đây là dòng sanh lá móng. Hiện tại, không có một cây sanh nào lá, dáng đẹp như vậy. Theo chia sẻ của ông Toàn, ông mua cây sanh này ở Huế cách đây hơn 10 năm. Thời điểm đó, giá trị của cây rất cao nhưng không phải có tiền là mua được. "Cây sanh được trồng trong chậu từ nhỏ bởi những gia đình giàu có từ ngày xưa nên họ coi như “báu vật” trong nhà, bởi vậy, mua rất khó, phải có duyên mới mua được. Qua bàn tay của những nghệ nhân xưa tạo nên một cây sanh “thác đổ” đẹp như vậy”, - vị đại gia chơi cây đất Phú Thọ tâm sự. Cây cao khoảng 2m, toàn bộ phần rễ ôm đá, thân thả, uốn lượn xuống phía dưới như một dòng thác. Độ cong của thân, đường chuyển của thân cây rất ngoạn mục và hợp lý khiến giới chơi cây cảnh mê mẩn. Bây giờ, để tìm được khối đá màu trắng tự nhiên phù hợp, đẹp như vậy rất khó, chứng tỏ các nghệ nhân xưa rất giỏi trong việc tạo tác, kết hợp giữa đá và cây, anh Vương Xuân Nguyên (chuyên viết về cây cảnh) cho biết. Bộ rễ ôm đá, mốc thếch chứng tỏ cây nhiều năm tuổi. “Cây có nguồn gốc từ Huế và có tuổi đời trên 100 năm”, ông Toàn cho hay. Chủ nhân của cây này cho biết dù cây kích thước không quá to, lớn nhưng giá trị mang lại rất cao, giá khoảng 5 tỷ đồng. Năm 2010 – thời điểm đỉnh cao, giá trị của cây còn còn cao hơn rất nhiều. Một số đại gia hỏi mua nhưng ông Toàn không bán bởi không phải ai cũng có may mắn sở hữu những cây quý. Vị đại gia đất Phú Thọ cho hay, mỗi lần mang tác phẩm đi triển lãm rất mất nhiều công sức, tiền của nhưng ông vẫn mang cây đi để giới chơi cây, người dân được chiêm ngưỡng những tác phẩm quý.