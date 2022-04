Kiếm gần triệu đồng mỗi ngày nhờ hái dâu tằm

Vào những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, khu vực bãi sông của xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) nổi bật với những gam màu hồng, đỏ, rồi tím thẫm theo độ chín của trái dâu tằm. Năm nay, dâu được mùa khiến nông dân nơi đây rất vui mừng. Mùa dâu tằm chín bắt đầu từ khoảng những ngày cuối tháng 2 (âm lịch) và kéo dài khoảng một tháng. Đây cũng là thời điểm nông dân Hiệp Thuận tất bật vào vụ thu hoạch dâu. Vườn dâu tại xã Hiệp Thuận rộng khoảng 15ha. Nằm cạnh sông Đáy nên đất nơi đây có lượng phù sa giàu dinh dưỡng, tạo điều kiện cho cây phát triển. Những vườn dâu rộng lớn được trồng trong nhiều năm, gốc cây rất to, sai trĩu quả mọng nước. Một số người dân xã Hiệp Thuận cho biết, vào những ngày dâu chín rộ, có thể được tới 50kg, thu nhập hơn 700.000 đồng. Trồng dâu tằm đơn giản, không mất nhiều công chăm sóc, trồng một lần có thể thu hoạch được nhiều năm, gốc dâu càng to càng cho nhiều quả. Khi quả dâu gần chín sẽ chuyển từ màu xanh sang màu hồng, quả chín hơn sẽ chuyển sang màu đỏ, rồi tím thẫm. Đó cũng là lúc người nông dân sẽ hái dâu để bán. Theo các hộ trồng dâu, chất lượng dâu tằm phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Nếu trời nắng nóng dâu chín nhanh và ngọt, khi mưa, lạnh thì dâu nhạt hơn. Quả dâu mềm, mọng nước, dễ dập nên công tác thu hoạch được làm hoàn toàn thủ công. Khi hết vụ, người dân cắt, tỉa cành và chuyển sang làm các công việc khác. Đến cuối năm, cây dâu rụng lá, khi đó, bà con mới ra ruộng bón thúc để cây ra lá non đón mùa quả mới. Năm nay, giá dâu tằm ổn định, dao động trong khoảng 15.000-25.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng và thời điểm thu hoạch. Hiện tại, dâu bán tại ruộng đang có giá 15.000 đồng/kg. Quả dâu tằm khi chín có thể ăn trực tiếp, ngâm đường thành siro làm thức uống giải khát hoặc làm mứt, làm bánh.

