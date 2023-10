Khu vườn trĩu quả của nam ca sĩ đông con nhất showbiz Việt

Được nhiều thế hệ yêu mến thông qua những ca khúc nhạc vàng nhưng danh ca Chế Linh lại có đời sống tình cảm nhiều thăng trầm. Ông trải qua 4 đời vợ, có 14 người con, 7 trai và 7 gái. Ảnh: Giadinhxahoi Ở tuổi 81, danh ca Chế Linh có cuộc sống bình yên bên vợ ở Canada. Ông sống trong một căn nhà có khu vườn rộng rãi, ngập tràn ánh nắng. Ảnh chụp màn hình Chế Linh từng chia sẻ video giới thiệu vườn rộng trĩu quả lên mạng xã hội khiến nhiều khán giả xuýt xoa. Ảnh chụp màn hìnhKhu vườn của danh ca Chế Linh trồng nhiều loại rau quả gợi nhớ quê hương như bầu, bí... Ảnh chụp màn hình Những trái bầu to, căng bóng trông thích mắt. Ảnh chụp màn hình Khu vườn do chính tay nam danh ca chăm sóc. Ảnh chụp màn hình Trái bầu hồ lô có khắc tên Chế Linh. Ảnh chụp màn hình Giàn su su xanh mướt cho quả to thích mắt. Ảnh chụp màn hình Ngoài bầu, khu vườn còn trồng các loại rau xanh. Ảnh chụp màn hình Giàn mướp đắng cũng cho nhiều trái. Ảnh chụp màn hình Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

Được nhiều thế hệ yêu mến thông qua những ca khúc nhạc vàng nhưng danh ca Chế Linh lại có đời sống tình cảm nhiều thăng trầm. Ông trải qua 4 đời vợ, có 14 người con, 7 trai và 7 gái. Ảnh: Giadinhxahoi Ở tuổi 81, danh ca Chế Linh có cuộc sống bình yên bên vợ ở Canada. Ông sống trong một căn nhà có khu vườn rộng rãi, ngập tràn ánh nắng. Ảnh chụp màn hình Chế Linh từng chia sẻ video giới thiệu vườn rộng trĩu quả lên mạng xã hội khiến nhiều khán giả xuýt xoa. Ảnh chụp màn hình Khu vườn của danh ca Chế Linh trồng nhiều loại rau quả gợi nhớ quê hương như bầu, bí... Ảnh chụp màn hình Những trái bầu to, căng bóng trông thích mắt. Ảnh chụp màn hình Khu vườn do chính tay nam danh ca chăm sóc. Ảnh chụp màn hình Trái bầu hồ lô có khắc tên Chế Linh. Ảnh chụp màn hình Giàn su su xanh mướt cho quả to thích mắt. Ảnh chụp màn hình Ngoài bầu, khu vườn còn trồng các loại rau xanh. Ảnh chụp màn hình Giàn mướp đắng cũng cho nhiều trái. Ảnh chụp màn hình Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa