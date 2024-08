Không gian sống ngập hoa tươi đẹp mê mẩn của BTV Khánh Trang

BTV Khánh Trang được đông đảo khán giả truyền hình biết đến khi thường xuyên xuất hiện trên sóng Bản tin Thời sự 19h của VTV. Ảnh: FB Trần Minh Trang Trên trang cá nhân, BTV đến từ Nghệ An thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về không gian sống hiện tại và sở thích cắm hoa của mình. Ảnh: FB Trần Minh Trang Hầu như mỗi ngày trong không gian sống của mình, Khánh Trang đều trang trí một lọ hoa hay một lẵng hoa khác nhau. Ảnh: FB Trần Minh Trang Tất cả đều do tự tay nữ BTV cắm, rất đẹp và tinh tế. Ảnh: FB Trần Minh Trang Dưới những hình ảnh lọ hoa do BTV Khánh Trang tự tay cắm, dân tình không khỏi xuýt xoa và trầm trồ. Ảnh: FB Trần Minh Trang Nhiều dân mạng còn cho rằng Khánh Trang là nữ MC cắm hoa khéo và đẹp nhất của nhà đài. Ảnh: FB Trần Minh Trang Bình hoa mẫu đơn xin xắn. Ảnh: FB Trần Minh Trang Hoa sen nhẹ nhàng vạn người mê. Ảnh: FB Trần Minh Trang Ban công nhà BTV Khánh Trang cũng rực rỡ sắc hoa. Ảnh: FB Trần Minh Trang Đoá sen cạn Julibee vừa vặn và xinh đẹp. Ảnh: FB Trần Minh Trang Một góc khác tràn ngập màu xanh trong căn hộ của BTV Khánh Trang. Ảnh: FB Trần Minh Trang Loa kèn dịu dàng, e ấp. Ảnh: FB Trần Minh TrangCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

