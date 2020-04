Khối tài sản "khủng" của tài tử So Ji Sub kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Theo tin tức mới nhất từ Xportnews, sáng ngày 7/4, tài tử So Ji Sub và bạn gái nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi Cho Eun Jung tuyên bố chính thức kết hôn. Cả hai mới chỉ đăng ký nhưng tạm hoãn đám cưới vì đại dịch COVID-19 bùng phát. So Ji Sub được biết đến là diễn viên hàng đầu trong làng giải trí Hàn Quốc. Nhờ sự nghiệp thành danh mà So Ji Sub sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nam diễn viên So Ji Sub còn được biết tới là đại gia bất động sản ngầm của showbiz Hàn khi sở hữu những khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất xứ kim chi. Cuối năm 2019, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc So Ji Sub rao bán tòa nhà của mình với giá 31,7 tỉ won (khoảng hơn 617 tỉ đồng). Đây là một tòa nhà hiện đại, quy mô lớn nằm ở "khu đất vàng" Gangnam. Sau thương vụ này, tài tử họ So thu về khoản lời lên tới 47 tỷ đồng. Tòa nhà này được So Ji Sub mua vào năm 2018 với giá 29,3 tỉ won (khoảng hơn 570 tỉ đồng). Toàn bộ khoản tiền mua tòa nhà được nam diễn viên thanh toán nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Theo thông tin từ Hàn Quốc, sau khi mua tòa nhà ở Gangnam này, tài tử So Ji Sub tiếp tục mua thêm một căn hộ ở khu cao cấp nhất Seoul - Hannamdong, quận Yongsan với giá 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng). Với danh tiếng nổi bật, nam diễn viên thường nhận được mức thù lao cho một tập phim vào khoảng 67.100 USD (1,6 tỷ đồng), nằm trong top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được trả cát xê cao nhất. Không chỉ vậy, So Ji Sub còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng, làm đại sứ quảng cáo cho nhiều dòng sản phẩm cao cấp tại Hàn Quốc và quốc tế. Đầu tháng 3 vừa qua, So Ji Sub đã quyên góp 300 triệu won (gần 6 tỷ đồng) cho tổ chức từ thiện Good Neighbors để phục vụ việc phòng chống dịch COVID-19. Video: Nam diễn viên So Ji Sub đến Việt Nam. Nguồn: Youtube.

Theo tin tức mới nhất từ Xportnews, sáng ngày 7/4, tài tử So Ji Sub và bạn gái nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi Cho Eun Jung tuyên bố chính thức kết hôn. Cả hai mới chỉ đăng ký nhưng tạm hoãn đám cưới vì đại dịch COVID-19 bùng phát. So Ji Sub được biết đến là diễn viên hàng đầu trong làng giải trí Hàn Quốc. Nhờ sự nghiệp thành danh mà So Ji Sub sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nam diễn viên So Ji Sub còn được biết tới là đại gia bất động sản ngầm của showbiz Hàn khi sở hữu những khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất xứ kim chi. Cuối năm 2019, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc So Ji Sub rao bán tòa nhà của mình với giá 31,7 tỉ won (khoảng hơn 617 tỉ đồng). Đây là một tòa nhà hiện đại, quy mô lớn nằm ở "khu đất vàng" Gangnam. Sau thương vụ này, tài tử họ So thu về khoản lời lên tới 47 tỷ đồng. Tòa nhà này được So Ji Sub mua vào năm 2018 với giá 29,3 tỉ won (khoảng hơn 570 tỉ đồng). Toàn bộ khoản tiền mua tòa nhà được nam diễn viên thanh toán nhanh chóng chỉ trong vòng 4 tháng. Theo thông tin từ Hàn Quốc, sau khi mua tòa nhà ở Gangnam này, tài tử So Ji Sub tiếp tục mua thêm một căn hộ ở khu cao cấp nhất Seoul - Hannamdong, quận Yongsan với giá 6,1 tỷ won (120 tỷ đồng). Với danh tiếng nổi bật, nam diễn viên thường nhận được mức thù lao cho một tập phim vào khoảng 67.100 USD (1,6 tỷ đồng), nằm trong top 10 nam diễn viên Hàn Quốc được trả cát xê cao nhất. Không chỉ vậy, So Ji Sub còn thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng, làm đại sứ quảng cáo cho nhiều dòng sản phẩm cao cấp tại Hàn Quốc và quốc tế. Đầu tháng 3 vừa qua, So Ji Sub đã quyên góp 300 triệu won (gần 6 tỷ đồng) cho tổ chức từ thiện Good Neighbors để phục vụ việc phòng chống dịch COVID-19. Video: Nam diễn viên So Ji Sub đến Việt Nam. Nguồn: Youtube.