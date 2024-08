Khối tài sản đồ sộ của tỷ phú đứng sau Telegram vừa bị bắt

Dẫn thông tin từ kênh TF1 của Pháp, tờ Guardian cho biết, Pavel Durov - đồng sáng lập tỷ phú và CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, đã bị bắt tại sân bay Bourget ngoại ô Paris vào tối 24/8. Ảnh: CNBC OFMIN, cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn bạo lực chống lại trẻ vị thành niên của Pháp, phát lệnh bắt Pavel Durov với cáo buộc Telegram không có đủ người kiểm duyệt, thiếu hợp tác với chính quyền. Ảnh: Digital Life Pavel Durov (39 tuổi) sinh ra tại St. Peterburg, Nga trong một gia đình trung lưu. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp Học viện thể dục, Pavel Durov đỗ vào Đại học Tổng hợp Sankt-Peterburg, chuyên ngành ngữ văn. Ảnh: Reuters Sau khi tốt nghiệp Đại học St. Petersburg vào năm 2006, Pavel Durov cùng anh trai Nikolay thành lập VKontakte - mạng xã hội lớn nhất tại Nga. Ảnh: The Guardian Sau khi khởi chạy chính thức tháng 1/2007, VKontakte nhanh chóng nhận sự chú ý, khi đạt một triệu người dùng vào tháng 7/2007 và 10 triệu vào tháng 4/2008. Tháng 12/2008, VKontakte ượt qua đối thủ Odnoklassniki trở thành dịch vụ mạng xã hội phổ biến nhất của Nga. Công ty cũng được định giá 3 tỷ USD. Ảnh: TechCrunch Tuy nhiên, Pavel Durov rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc đóng cửa các cộng đồng đối lập trên Vkontakte. Ảnh: Flickr Trước khi rời Nga, Pavel Durov phát triển một ứng dụng nhắn tin bảo mật mang tên Telegram và trình làng vào năm 2013 nhưng không có bất kỳ thông báo chính thức nào để đảm bảo tính bảo mật. Ảnh: The Guardian Sau khi ra mắt Telegram, Pavel Durov dành ra hơn 1 triệu USD mỗi tháng để duy trì hoạt động của ứng dụng nhắn tin này trước khi nó tạo ra doanh thu. Điều này góp phần không nhỏ vào sự phát triển vượt bậc của Telegram. Ảnh: CoinDesk Hiện tại, Telegram là nền tảng cạnh tranh với các ứng dụng mạng xã hội khác như WhatsApp hay Instagram của Meta Platforms, TikTok và Wechat. Ảnh: Gulf Business Tính đến tháng 4/2024, Telegram thu hút hơn 900 triệu người dùng hàng tháng, tăng từ 500 triệu so với đầu năm 2021. Telegram đặt mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng thường xuyên hàng tháng trong vòng một năm tới. Ảnh: CNN Tỷ phú Pavel Durov hiện sở hữu khối tài sản ước tính 15,5 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes. Năm 2022, ông được công nhận là người nước ngoài giàu nhất tại UAE, nhưng vẫn dùng điện thoại chưa tới 5 triệu đồng. Ảnh: Time Now Tháng 2/2023, CEO Telegram tiếp tục được Arabian Business vinh danh là doanh nhân quyền lực nhất tại Dubai. Ảnh: BI

