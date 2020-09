Khoai lang Nhật hơn nửa triệu/kg có gì bổ béo mà "thượng đế" vẫn móc hầu bao?

Trong khi khoai lang nội địa chỉ có giá vài chục nghìn đồng/kg thì khoai lang Nhật nhập khẩu có giá lên tới 690.000 đồng/kg. Theo người bán, đây là loại khoai lang tươi nhập khẩu từ Nhật Bản. Khoai Nhật ăn vừa dẻo lại thơm nhưng không bị khô khi hấp hay nướng. Khoai lang Nhật có màu tím bên ngoài và màu vàng bên trong, khi nướng vỏ chuyển sang nâu đỏ. So với khoai lang khác kể cả giống Nhật trồng tại Việt Nam, khoai lang tươi từ Nhật có hàm lượng nước rất hoàn hảo, không quá bở mà cũng không bị nhão lại có độ mềm mịn lý tưởng. Hương vị Khoai tươi từ Nhật ngọt như kẹo, kèm theo vị bùi như hạt dẻ. Cô Giang (TP HCM) cho biết, khoai lang Nhật nặng từ 600 - 700 g/củ, có loại to đến 1kg. Theo cô Giang, do là hàng xách tay nên giá khoai lang Nhật mỗi nơi cũng khác nhau, dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi củ có giá lên tới cả nửa triệu đồng. Cũng do đắt đỏ mà nhiều tiểu thương còn chia nhỏ, thái lát, luộc sẵn, ép vỉ thành 3 miếng/gói để bán. Để tiết kiệm tiền giao hàng, cô Giang thường đặt mua 2-3kg khoai lang Nhật mỗi lần. Tính trung bình trong mỗi củ khoai lang Nhật có chứa khoảng 26 gram tinh bột – chỉ bằng ½ lượng tinh bột có trong củ khoai tây và 1/3 tinh bột trong cơm trắng. Do đó, khách hàng chủ yếu là người có điều kiện, giới làm đẹp và các mẹ bỉm sữa. Nguồn ảnh: Mia Fruit. Video: Bánh trung thu khoai lang. Nguồn: Tin Tức VTV24

Trong khi khoai lang nội địa chỉ có giá vài chục nghìn đồng/kg thì khoai lang Nhật nhập khẩu có giá lên tới 690.000 đồng/kg. Theo người bán, đây là loại khoai lang tươi nhập khẩu từ Nhật Bản. Khoai Nhật ăn vừa dẻo lại thơm nhưng không bị khô khi hấp hay nướng. Khoai lang Nhật có màu tím bên ngoài và màu vàng bên trong, khi nướng vỏ chuyển sang nâu đỏ. So với khoai lang khác kể cả giống Nhật trồng tại Việt Nam, khoai lang tươi từ Nhật có hàm lượng nước rất hoàn hảo, không quá bở mà cũng không bị nhão lại có độ mềm mịn lý tưởng. Hương vị Khoai tươi từ Nhật ngọt như kẹo, kèm theo vị bùi như hạt dẻ. Cô Giang (TP HCM) cho biết, khoai lang Nhật nặng từ 600 - 700 g/củ, có loại to đến 1kg. Theo cô Giang, do là hàng xách tay nên giá khoai lang Nhật mỗi nơi cũng khác nhau, dao động từ 500.000 - 700.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi củ có giá lên tới cả nửa triệu đồng. Cũng do đắt đỏ mà nhiều tiểu thương còn chia nhỏ, thái lát, luộc sẵn, ép vỉ thành 3 miếng/gói để bán. Để tiết kiệm tiền giao hàng, cô Giang thường đặt mua 2-3kg khoai lang Nhật mỗi lần. Tính trung bình trong mỗi củ khoai lang Nhật có chứa khoảng 26 gram tinh bột – chỉ bằng ½ lượng tinh bột có trong củ khoai tây và 1/3 tinh bột trong cơm trắng. Do đó, khách hàng chủ yếu là người có điều kiện, giới làm đẹp và các mẹ bỉm sữa. Nguồn ảnh: Mia Fruit. Video: Bánh trung thu khoai lang. Nguồn: Tin Tức VTV24