Học ngay những cách sử dụng tiết kiệm để hạn chế tiền điện

Giá điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 8,36%. Vì vậy, việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách để tiết kiệm tiền điện tối đa là điều thật sự cần thiết, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực. Điều hòa được xem là thiết bị ngốn nhiều tiền điện nhất trong mùa hè. Để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ điều hòa chỉ nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ gây tốn điện, hại máy và không đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, cần chọn vị trí phù hợp khi lắp đặt điều hòa, đảm bảo làm mát nhanh, lại giúp cho điều hòa vận hành được tốt và bền hơn. Lau sạch định kỳ các thiết bị điện như cánh quạt, bộ lọc không khí...cũng là cách tiết kiệm điện năng hiệu quả. Hạn chế sử dụng các nguồn phát nhiệt trong nhà như lò nướng, máy sấy... Với tủ lạnh, cần kê cách tường ít nhất 10cm, hạn chế mở và để nhiệt độ từ 3 đến 6 độ C, đông lạnh từ -15 đến -18 độ C. Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 đến 45 phút để hạn chế thời gian hâm nóng. Đặt quạt chạy ở chế độ vừa phải, cánh quạt càng quay nhanh bạn càng phải trả nhiều tiền điện. Không dùng bàn là trong phòng có bật điều hòa nhiệt độ. Khi điện chập chờn hoặc là khi quần áo còn ướt sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Khi không sử dụng, nên rút toàn bộ phích cắm khỏi các thiết bị điện như ti vi, máy tính, quạt...Nguồn ảnh: Internet. Video: Cách tiết kiệm điện mùa hè. Nguồn: Vietnamnet.

Giá điện bình quân đã được điều chỉnh tăng thêm 8,36%. Vì vậy, việc sử dụng các thiết bị điện đúng cách để tiết kiệm tiền điện tối đa là điều thật sự cần thiết, đặc biệt là trong những ngày hè nóng nực. Điều hòa được xem là thiết bị ngốn nhiều tiền điện nhất trong mùa hè. Để tiết kiệm điện, người dùng cần để mức nhiệt độ tốt nhất là từ 26 đến 28 độ C. Nhiệt độ điều hòa chỉ nên chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời từ 10 đến 12 độ C. Việc để nhiệt độ thấp không khiến điều hòa làm lạnh nhanh hơn mà chỉ gây tốn điện, hại máy và không đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, cần chọn vị trí phù hợp khi lắp đặt điều hòa, đảm bảo làm mát nhanh, lại giúp cho điều hòa vận hành được tốt và bền hơn. Lau sạch định kỳ các thiết bị điện như cánh quạt, bộ lọc không khí...cũng là cách tiết kiệm điện năng hiệu quả. Hạn chế sử dụng các nguồn phát nhiệt trong nhà như lò nướng, máy sấy... Với tủ lạnh, cần kê cách tường ít nhất 10cm, hạn chế mở và để nhiệt độ từ 3 đến 6 độ C, đông lạnh từ -15 đến -18 độ C. Không nên nấu cơm quá sớm, chỉ nên nấu cơm trước khi ăn khoảng 30 đến 45 phút để hạn chế thời gian hâm nóng. Đặt quạt chạy ở chế độ vừa phải, cánh quạt càng quay nhanh bạn càng phải trả nhiều tiền điện. Không dùng bàn là trong phòng có bật điều hòa nhiệt độ. Khi điện chập chờn hoặc là khi quần áo còn ướt sẽ tiêu tốn rất nhiều điện năng. Khi không sử dụng, nên rút toàn bộ phích cắm khỏi các thiết bị điện như ti vi, máy tính, quạt...Nguồn ảnh: Internet. Video: Cách tiết kiệm điện mùa hè. Nguồn: Vietnamnet.