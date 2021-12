“Hoa mắt” xem rich kid Hà thành “còng lưng mua sắm” ở Mỹ

Nhất Hoàng (tên thật Hoàng Quang Nhất) là một trong những rich kid quen thuộc với cư dân mạng. Sinh năm 2003, Nhất Hoàng là con trai của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhất Thống Group. Trên trang cá nhân, chàng rich kid 2k3 thường xuyên đăng tải những món đồ hiệu hay những bức hình check-in sang chảnh cạnh siêu xe, du thuyền...khiến ai nấy đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Từ hồi sang Mỹ (tháng 8 vừa qua) đến nay, tuần nào Nhất Hoàng cũng shopping. Gần đây nhất, trong ngày Black Friday ở Mỹ, rich kid Hà thành và hội bạn thân đã khoe 1 cốp xe đầy ắp hàng hiệu. Trước đó không lâu, Nhất Hoàng khiến mọi người choáng váng khi khoe thành quả sau một ngày "còng lưng mua sắm ở Mỹ". Từ túi to túi nhỏ đến hộp lớn hộp bé, tất cả đều đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Fendi, Burberry, Louis Vuitton,.. Ở newfeed của Nhất Hoàng cũng là loạt ảnh túi lớn túi bé và lại đến từ những nhà mốt đình đám khác như Dior, Balenciaga, MaxMara,.. Có lẽ, không store hàng hiệu nào mà Nhất Hoàng chưa đặt chân đến. Chia sẻ về niềm đam mê hàng hiệu của mình, rich kid 10X cho biết không bao giờ nhớ giá những món hàng hiệu của mình với lý do thích là... quẹt thẻ. Ngoài ra, còn một lý do khác là nhiều đồ đạc của thiếu gia cũng được mẹ và chị gái mua cho. Nhiều người ao ước được "còng lưng" xách hàng hiệu như Nhất Hoàng. Nguồn ảnh: Instagram Video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. Nguồn: Tin tức Vietnamnet

