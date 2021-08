“Hoa mắt” cách vung tiền của loạt rich kid 2K

Gia Kỳ (sinh năm 2003) được xem là rich kid 2K "chịu chơi" nhất mạng xã hội. Gia Kỳ từng khoe "đồ cặp" với Ngọc Trinh là chiếc xe Maybach S500 có giá 11 tỷ đồng. Ảnh: Facebook Năm 2019, Gia Kỳ từng chi gần 100 triệu để ngồi cạnh Ngọc Trinh trên khoang thương gia của máy bay. Ảnh: Saostar Đặc biệt, Gia Kỳ còn lập một tài khoản TikTok để giao lưu cùng mọi người. Vì muốn được nhiều người biết đến, Gia Kỳ đã chi hẳn gần 30 triệu để "cho không" chiếc máy tính MacBook Air. Chỉ cần bạn theo dõi, bình luận và chia sẻ những video để làm cậu bạn vui, bạn sẽ có cơ hội nhận ngay một chiếc máy tính xịn xò. Ảnh: Tiktok Sinh năm 2000, Vũ Kiều Anh (hay còn được gọi là Kiwie) được nhiều người biết đến khi sử dụng thẻ đen, lái xe bạc tỷ - Ferrari đi học. Ảnh: FBNV Trên trang cá nhân, rick kid này còn thường check - in tại các khách sạn, nhà hàng, khu resort sang chảnh. Ảnh: FBNV Cô nàng còn sở hữu một kho đồ hiệu đắt giá, có món được bố mẹ hoặc người thân tặng, có món do bạn bè tặng. Ngoài ra, cô nàng cũng sẽ tự tặng mình nếu cảm thấy món đồ nào đó thực sự phù hợp với bản thân. Ảnh: FBNV Tôn Nữ Anh Vân (sinh năm 2001) được chú ý trong hội con nhà giàu Việt Nam nhờ bức ảnh tham gia trào lưu "ngã sấp mặt" khi bước xuống siêu xe quanh loạt đồ toàn là hàng hiệu xa xỉ. Ảnh: Instagram Yêu thích mua sắm song món quà đắt nhất Anh Vân từng dùng tiền mình kiếm ra mua là tấm vé dạo quanh New York (Mỹ) bằng máy bay trực thăng dành cho mẹ. Số tiền này được cô dành dụm khi làm quản lý cho tiệm nail của chị gái. Ảnh: Facebook Rich kid Hà thành Nhất Hoàng (tên thật: Hoàng Quang Nhất, SN 2003) từng chia sẻ rằng không bao giờ nhớ giá những món hàng hiệu của mình với lý do thích là quẹt thẻ. Ảnh: Instagram Nhất Hoàng từng khiến dân tình choáng váng khi đăng bức ảnh đi cách ly mà mang đống đồ hiệu mấy trăm triệu. Trong đó đắt đỏ nhất là chiếc túi Hermès Birkin 30 Ostrich Bougainvillea có giá 19.500 USD (khoảng 450 triệu đồng). Ảnh: Instagram Video: Câu chuyện "rich kid" khoe đồ hiệu và cơ hội kiếm tiền từ những bạn trẻ thế hệ Z. Nguồn: Tin Tức VTV24

