Hình ảnh sân bay Nội bài đông đúc khách đi du lịch, về quê nghỉ lễ 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9/2022, người lao động, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tiếp. Ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống vào đầu giờ chiều ngày 31/8/2022, nhiều hành khách bắt đầu đến khu vực nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài để về quê, đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ 2/9. Nhiều hành lý được hành khách mang theo đến sân bay Nội Bài. Khu vực sảnh nhà ga T1 sân bay Nội bài đông đúc hành khách. Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, sân bay Nội Bài triển khai nâng mức kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31/8/2022 đến hết ngày 4/9/2022. Một nữ khách hàng đang chờ đợi làm thủ tục lên máy bay. Khách hàng xem lại chuyến bay của mình trước khi làm các thủ tục lên máy bay. Nhiều người chọn hình thức "check in" online để rút ngắn thời gian và được tiếp viên của các hãng bay hướng dẫn nhiệt tình. Theo tính toán, dịp nghỉ lễ này, sản lượng bay nội địa sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách/ngày, cao hơn cùng kỳ trước dịch Covid-19 (đợt 2/9/2019, sản lượng bay nội địa ngày cao nhất đạt 50.000 lượt khách). Khách hàng xếp hàng chờ đợi làm thủ tục "check in" tại quầy. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ này, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc luôn trong trạng thái chủ động, sẵn sàng mọi phương án ứng phó, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết của từng đơn vị, đảm bảo bám sát tình hình thực tế. Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khẳng định sẽ đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Nhiều hành khách ra sân bay sớm đã tranh thủ nằm chợp mắt ngay tại ghế chờ. Một nữ hành khách trung tuổi tranh thủ chợp mắt trong thời gian chờ đợi chuyến bay. Đầu giờ chiều nay, tuyến đường Võ Chí Công, hướng nội thành ra sân bay Nội Bài chưa có dấu hiệu ùn tắc, các phương tiện lưu thông dễ dàng. Hình ảnh đường Võ Chí Công (đoạn qua khu vực Cầu Nhật Tân) vẫn thông thoáng vào đầu giờ chiều nay. Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Trước tình hình đó, cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn nhất.

