"Hé lộ" góc nhà mới chuẩn bị sinh đôi của Hồ Ngọc Hà

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ lên story trang cá nhân hình ảnh một góc nhỏ của căn nhà mà cô đang xây và tiết lộ: “Welcome to our new home”. Ảnh: FBNV. Hồ Ngọc Hà đang mang thai ở những tháng cuối cùng và chuẩn bị đón cặp sinh đôi với bạn trai Kim Lý. Qua hình ảnh có thể thấy, ngôi nhà gần như đã hoàn thành chỉ chờ cả gia đình nữ ca sĩ dọn tới sống. Ảnh: FBNV. Nhà mới của Hồ Ngọc Hà có thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng với tông màu chủ đạo là trắng. Ảnh: FBNV. Trước đó, Hà Hồ và ba mẹ sống trong căn biệt thự đắt đỏ giá triệu đô ở TP HCM. Ảnh: Lao động. Biệt thự thiết kế thoáng đãng. Ảnh: Lao động. Phòng khách thông với hồ bơi lớn và được trang trí nhiều hoa. Ảnh: Lao động. Đặc biệt, trong nhà Hồ Ngọc Hà trồng rất nhiều hoa. Ảnh: Lao động. Những lúc rảnh rỗi, nữ ca sĩ thường tự tay chăm sóc và tưới tiêu. Ảnh: Lao động. Để có thêm nguồn rau sạch cho gia đình, Hồ Ngọc Hà và mẹ ruột trồng thêm nhiều cây ăn quả và vườn rau lớn. Ảnh: NSCC. Vườn rau không sử dụng thuốc, đảm đảo sức khỏe cho cả gia đình. Ảnh: NSCC Video: Biệt thự kỳ dị nhất ở Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24

