Hà Nội: Thiên đường mua sắm giá rẻ sinh viên thi nhau xả hàng Tết, hút khách

Tối ngày 18/1/2022, ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống tại địa chỉ mua sắm giá sinh viên - chợ Phùng Khoang (Hà Nội), nhiều mặt hàng như quần áo, túi xách, giày dép… đang được các ki-ốt xả mạnh, thu hút được rất nhiều khách hàng. Tại khu chợ này, các sản phẩm thời trang cũng khá đa dạng về mẫu mã, giá cả phải chăng nên thu hút được nhiều các bạn trẻ, thậm chỉ cả những người lớn tuổi đến mua sắm những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những băng rôn in chữ “xả toàn bộ cửa hàng”, “xả áo”, hay “xả hết” được treo khắp các ki-ốt trong khu chợ. Nhiều sản phẩm còn được "xả đồng giá", khách thoải mái chọn lựa. Các chủ buôn thi nhau chăng biển, băng rôn để xả hàng dịp Tết. Một số ki-ốt thì thanh lý "sốc" với 100 nghìn đồng/3 sản phẩm, giá này khách không được mặc cả. Tại những ki-ốt chăng biển xả hàng đều thu hút rất đông khách mua sắm. Nhiều mẫu áo khoác nam bán tại đây chỉ có giá 150 nghìn đồng/chiếc. Để khách hàng thuận tiện, nhanh chóng trong việc mua sắm, nhiều chủ ki-ốt in công khai thông tin số tài khoản ngân hàng của mình trên băng rôn xả hàng để khách giao dịch. Túi xách nữ đủ các loại mẫu mã, giá giao động khoảng 70 nghìn đồng trở lên. Các loại giày dép nữ cũng được xả hàng từ 80 nghìn đồng - 100 nghìn đồng/1 đôi. Các sản phẩm ở đây có đủ mẫu mã, giá lại rẻ nên được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Chợ Phùng Khoang là điểm đến hấp dẫn đối với các sinh viên, những người lao động xa quê, họ chen nhau hồ hởi chọn quần áo, giày dép, túi xách, dây lưng... cho mình hay mua về làm quà tặng người thân dịp Tết. Do bệnh COVID-19 ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp nên Ban quản lý chợ đã yêu cầu tất cả người dân ra vào chợ phải thực hiện nghiêm 5k của Bộ Y tế. Biển báo yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm 5k của Bộ Y tế được đặt ở nhiều vị trí trong chợ Phùng Khoang.

Tối ngày 18/1/2022, ghi nhận của phóng viên báo Tri thức và Cuộc sống tại địa chỉ mua sắm giá sinh viên - chợ Phùng Khoang (Hà Nội), nhiều mặt hàng như quần áo, túi xách, giày dép… đang được các ki-ốt xả mạnh, thu hút được rất nhiều khách hàng. Tại khu chợ này, các sản phẩm thời trang cũng khá đa dạng về mẫu mã, giá cả phải chăng nên thu hút được nhiều các bạn trẻ, thậm chỉ cả những người lớn tuổi đến mua sắm những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Những băng rôn in chữ “xả toàn bộ cửa hàng”, “xả áo”, hay “xả hết” được treo khắp các ki-ốt trong khu chợ. Nhiều sản phẩm còn được "xả đồng giá", khách thoải mái chọn lựa. Các chủ buôn thi nhau chăng biển, băng rôn để xả hàng dịp Tết. Một số ki-ốt thì thanh lý "sốc" với 100 nghìn đồng/3 sản phẩm, giá này khách không được mặc cả. Tại những ki-ốt chăng biển xả hàng đều thu hút rất đông khách mua sắm. Nhiều mẫu áo khoác nam bán tại đây chỉ có giá 150 nghìn đồng/chiếc. Để khách hàng thuận tiện, nhanh chóng trong việc mua sắm, nhiều chủ ki-ốt in công khai thông tin số tài khoản ngân hàng của mình trên băng rôn xả hàng để khách giao dịch. Túi xách nữ đủ các loại mẫu mã, giá giao động khoảng 70 nghìn đồng trở lên. Các loại giày dép nữ cũng được xả hàng từ 80 nghìn đồng - 100 nghìn đồng/1 đôi. Các sản phẩm ở đây có đủ mẫu mã, giá lại rẻ nên được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Chợ Phùng Khoang là điểm đến hấp dẫn đối với các sinh viên, những người lao động xa quê, họ chen nhau hồ hởi chọn quần áo, giày dép, túi xách, dây lưng... cho mình hay mua về làm quà tặng người thân dịp Tết. Do bệnh COVID-19 ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp nên Ban quản lý chợ đã yêu cầu tất cả người dân ra vào chợ phải thực hiện nghiêm 5k của Bộ Y tế. Biển báo yêu cầu người dân phải thực hiện nghiêm 5k của Bộ Y tế được đặt ở nhiều vị trí trong chợ Phùng Khoang.