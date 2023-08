Hà Nội: Những căn nhà kỳ dị “mọc” ở phố Tam Khương

Đi dọc phố mới Tam Khương, thuộc phường Khương Thượng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) không khó để bắt gặp những ngôi nhà có hình thù kỳ dị, siêu méo, hoặc quây tôn kín mít phần mái thành tầng án ngữ ngay mặt tiền đường phố khiến bộ mặt đô thị trở nên mất mỹ quan Những căn nhà nằm sát nhau, trong đó có căn đã “hô biến” phần mái thành tầng bằng cách quây lợp kín tôn, nhằm gia tăng diện tích. Trong ảnh là căn nhà số 53 phố Tam Khương, có các tầng trên cùng giật thụt lùi vào bên trong. Được biết, công trình này vốn được cấp phép chiều cao là 22,6m; số tầng là 6 tầng+1 lửng+tum thang và đang trong quá trình hoàn thiện. Theo người dân, công trình này thi công còn che chắn rất tạm bợ. Những căn nhà méo mó, “biến” phần mái thành tầng không khó bắt gặp trên con phố Tam Khương. Chẳng hạn, căn nhà số 98 Tam Khương có tầng 1 sử dụng làm quán sửa chữa xe máy, còn phần mái được gia chủ lắp khung thép, quây mái tôn thành tầng lửng. Căn nhà có địa chỉ số 64 Tam Khương có hình dạng tam giác. Từ tầng 2 trở lên, căn nhà này thi công “phình” to ra hẳn so với tầng 1, thậm chí phần mái nhà cũng bị “biến” thành tầng để sử dụng. Một căn nhà khác nằm "thọt lỏm" giữa các căn bên cạnh. Căn nhà này "nâng tầng" bằng cách quây tôn lùm xụp ở phần mái trông nhếch nhác mất mỹ quan. Thêm một công trình khác “siêu méo” đang thi công với 2 tầng, có một mặt hướng ra đường Tam Khương. Công trình này có khung, cột nhà sử dụng hầu hết bằng thép lớn. Nằm sát công trình có hai trạm biến áp, vật liệu xây dựng đổ đống ngổn ngang trên vỉa hè, vương vãi xuống cả lòng đường. Phần mái tầng 1 và 2 của công trình thi công "nuốt” trọn một cây xanh. Một góc mái tầng 1, 2 của công trình nằm sát với cột điện, đường dây cáp, dây điện chạy qua loằng ngoằng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

