Hà Nội: Nhà hàng, quán nhậu vắng teo... treo biển nghỉ Tết sớm vì COVID-19

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h ngày 4/2/2021 nước ta có thêm 37 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đây là những công nhân khu công nghiệp thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng lớn ở Hà Nội đang rơi vào tình trạng ế ẩm, không có khách. Chủ một nhà hàng lớn trên phố Duy Tân (Hà Nội) chia sẻ, lượng khách đến nhà hàng bắt đầu giảm mạnh từ ngày 28/1/2021. Đến nay, không còn một bóng. Các bàn ăn của nhà hàng đều trống vắng, không có khách lui tới. Một vài cửa hàng ăn uống nằm trong một trung tâm thương mại ở Trần Duy Hưng cũng chịu cảnh tượng ế ẩm, không mấy khách lui tới vì dịch bệnh COVID-19. Để phòng, chống dịch COVI-19, hầu hết các cửa hàng ăn uống trong trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng đều bố trí gel, dung dịch sát khuẩn tay ở cửa và sắp xếp bàn ăn ngồi giãn cách cho thượng khách. Thỉnh thoảng lác đác một vài vị khách ghé qua. Trong khi đó, nhiều quán nhậu lớn nhất nhì trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) đã phải đóng cửa, treo biển thông báo tạm dừng hoạt động. Các dãy bàn ghế được xếp một cách ngay ngắn, nhân viên đều không còn ai làm việc. Bàn ghế bị bụi bẩn bám đầy bề mặt. Một quán nhậu khác nằm trên đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cũng cửa đóng, then cài. Nhiều nhà hàng thông báo quay lại phục vụ quý khách vào ngày mùng 6 Tết. Một vài nhà hàng khác chưa hẹn ngày hoạt động. Nhà hàng nghỉ Tết sớm vì dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, các nhà hàng, quán nhậu đều đang phải gồng mình để tiếp tục hoạt động. Nhiều nhà hàng còn thực hiện việc cắt giảm nhân viên, hạ giá và áp dụng nhiều “khuyến mại” nhưng lượng khách vẫn không ăn thua.

Bộ Y tế cho biết, tính đến 6h ngày 4/2/2021 nước ta có thêm 37 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Đây là những công nhân khu công nghiệp thuộc TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây ra cộng đồng. Tại Hà Nội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng lớn ở Hà Nội đang rơi vào tình trạng ế ẩm, không có khách. Chủ một nhà hàng lớn trên phố Duy Tân (Hà Nội) chia sẻ, lượng khách đến nhà hàng bắt đầu giảm mạnh từ ngày 28/1/2021. Đến nay, không còn một bóng. Các bàn ăn của nhà hàng đều trống vắng, không có khách lui tới. Một vài cửa hàng ăn uống nằm trong một trung tâm thương mại ở Trần Duy Hưng cũng chịu cảnh tượng ế ẩm, không mấy khách lui tới vì dịch bệnh COVID-19. Để phòng, chống dịch COVI-19, hầu hết các cửa hàng ăn uống trong trung tâm thương mại trên đường Trần Duy Hưng đều bố trí gel, dung dịch sát khuẩn tay ở cửa và sắp xếp bàn ăn ngồi giãn cách cho thượng khách. Thỉnh thoảng lác đác một vài vị khách ghé qua. Trong khi đó, nhiều quán nhậu lớn nhất nhì trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) đã phải đóng cửa, treo biển thông báo tạm dừng hoạt động. Các dãy bàn ghế được xếp một cách ngay ngắn, nhân viên đều không còn ai làm việc. Bàn ghế bị bụi bẩn bám đầy bề mặt. Một quán nhậu khác nằm trên đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) cũng cửa đóng, then cài. Nhiều nhà hàng thông báo quay lại phục vụ quý khách vào ngày mùng 6 Tết. Một vài nhà hàng khác chưa hẹn ngày hoạt động. Nhà hàng nghỉ Tết sớm vì dịch COVID-19. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, các nhà hàng, quán nhậu đều đang phải gồng mình để tiếp tục hoạt động. Nhiều nhà hàng còn thực hiện việc cắt giảm nhân viên, hạ giá và áp dụng nhiều “khuyến mại” nhưng lượng khách vẫn không ăn thua.