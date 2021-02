Hà Nội: Loạt khách sạn sang chảnh ở phố cổ giảm giá, đóng cửa, rao bán sau Tết

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 24/2 cho thấy, nhiều khách sạn hạng sang ở khu vực ngõ Nội Miếu (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá phòng tới 70% cho khách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khách không có, các phòng vẫn trống. Tương tự một số nhà nghỉ, khách sạn nằm trên phố Hàng Bè (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đóng cửa im lìm vì không có khách nghỉ do ảnh hưởng từ COVID-19. Một khách sạn sang trọng khác ở phố Ngõ Gạch cũng chung tình cảnh “cửa đóng, then cài”. Một chủ khách sạn ở phố Ngõ Gạch cho biết, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng từ đợt dịch COVID-19 thứ 2, khủng hoảng trầm trọng khi dịch bùng phát lần thứ 3. Trước kia, lượng khách lưu trú chủ yếu là khách nước ngoài. Đến nay, khách chỉ là vãng lai, thuê theo giờ, ít ỏi nên đành phải đóng cửa khách sạn để giảm các chi phí. Nhiều khách sạn khác cũng dán thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 31/1/2021 và chưa hẹn ngày trở lại. Hoạt động kinh doanh của các khách sạn “xịn xò” ở phố cổ Hà Nội càng trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết. Các khách sạn chung tình cảnh "cửa đóng, then cài", vắng bóng khách du lịch. Trong khi đó một số khách sạn sang trọng khác không còn cầm cự nổi đành phải rao bán với mức giá giao động từ 155 - 300 tỷ đồng. Khách sạn nằm trên phố Lương Ngọc Quyến này rao bán 300 tỷ đồng với diện tích 308m2. Tổng số phòng ngủ là 40 phòng. Khá nhiều khách sạn ở phố cổ Hà Nội đang được rao bán trên các trang quả cáo nhà đất. Tràn ngập thông tin rao bán khách sạn ở phố cổ Hà Nội trên các sàn môi giới bất động sản.

Ghi nhận của PV Kiến Thức chiều 24/2 cho thấy, nhiều khách sạn hạng sang ở khu vực ngõ Nội Miếu (Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá phòng tới 70% cho khách. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khách không có, các phòng vẫn trống. Tương tự một số nhà nghỉ, khách sạn nằm trên phố Hàng Bè (Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng đóng cửa im lìm vì không có khách nghỉ do ảnh hưởng từ COVID-19. Một khách sạn sang trọng khác ở phố Ngõ Gạch cũng chung tình cảnh “cửa đóng, then cài”. Một chủ khách sạn ở phố Ngõ Gạch cho biết, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng từ đợt dịch COVID-19 thứ 2, khủng hoảng trầm trọng khi dịch bùng phát lần thứ 3. Trước kia, lượng khách lưu trú chủ yếu là khách nước ngoài. Đến nay, khách chỉ là vãng lai, thuê theo giờ, ít ỏi nên đành phải đóng cửa khách sạn để giảm các chi phí. Nhiều khách sạn khác cũng dán thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 31/1/2021 và chưa hẹn ngày trở lại. Hoạt động kinh doanh của các khách sạn “xịn xò” ở phố cổ Hà Nội càng trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết. Các khách sạn chung tình cảnh "cửa đóng, then cài", vắng bóng khách du lịch. Trong khi đó một số khách sạn sang trọng khác không còn cầm cự nổi đành phải rao bán với mức giá giao động từ 155 - 300 tỷ đồng. Khách sạn nằm trên phố Lương Ngọc Quyến này rao bán 300 tỷ đồng với diện tích 308m2. Tổng số phòng ngủ là 40 phòng. Khá nhiều khách sạn ở phố cổ Hà Nội đang được rao bán trên các trang quả cáo nhà đất. Tràn ngập thông tin rao bán khách sạn ở phố cổ Hà Nội trên các sàn môi giới bất động sản.