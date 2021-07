Hà Nội: Bắt giữ kho nước hoa "khủng" dán nhãn Gucci, Chanel... không rõ nguồn gốc

Đêm qua (30/6), lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kho hàng tại địa chỉ 76 An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Bên trong kho hàng là số lượng cực lớn nước hoa, mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ông Nguyễn Thế Sơn - Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 9 (Cục QLTT Hà Nội) cho biết, vào thời điểm kiểm tra, chủ kho hàng có mặt và làm việc với cơ quan chức năng nhưng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng trên. Theo ông Sơn, số hàng trên chủ yếu là nước hoa, mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được sản xuất theo quy trình... công nghiệp. Ông Sơn cũng nhận định số hàng trên khó có thể là chính hãng bởi kho dùng để lưu trữ không đủ điều kiện bảo quản chất lượng, đặc biệt là nhiệt độ. Theo quan sát của PV báo Tri thức và Cuộc sống, bên ngoài cửa kho được nguỵ trang bằng rất nhiều vụn, chướng ngại vật và xe thương binh. Một trong những lọ nước hoa được bóc ra kiểm tra tại kho. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, niêm phong và thu giữ số hàng. Do số lượng hàng quá lớn nên trong đêm qua chưa thể kiểm đếm hết. Hoạt động của kho hàng này khá tinh vi. Một cán bộ trinh sát cho biết kho nằm khuất sâu ở trong cùng một công ty, có nguỵ trang và gắn nhiều camera theo dõi nên rất khó tiếp cận. Ông Sơn cho biết thêm, hoạt động của kho hàng đã bị theo dõi trong khoảng 2 tháng nay. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên đến thời điểm này lực lượng chức năng mới tiến hành kiểm tra và bắt giữ. Kho hàng bị bắt giữ

