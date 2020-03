Giới siêu giàu thế giới “đốt tiền” chống Covid-19 thế nào?

Giống như hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, giới siêu giàu cũng chuẩn bị mọi thứ để đối phó trước sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, không chỉ tích trữ lương thực, thực phẩm nhóm người giàu còn thuê máy bay riêng để về nhà hoặc di chuyển. Ảnh: Zach Griff. Không ít đại gia còn thuê cả bác sĩ và y tá trên các chuyến bay để điều trị cho họ gia đình để trong trường hợp bị nhiễm bệnh. Ảnh: Simply Jet SA. Theo Financial Times, thông tin về dịch bệnh và lệnh cấm du lịch đã thúc đẩy thị trường thuê bao máy bay tư nhân, bởi khách hàng sẵn sàng trả giá cao nhất cho các chuyến bay vào phút chót. Ảnh: Getty. Số chuyến bay tư nhân từ Hong Kong đến Bắc Mỹ và Australia đã tăng 214%, và số chuyến bay từ xứ cảng thơm tới các địa điểm trên toàn cầu đã tăng 34,2% so với năm 2019. Ảnh: EJ Insight. Theo Theguardian, những người giàu có ở London cũng đổ xô tới các phòng khám tư ở Harley Street để yêu cầu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Getty. Ken Langone, người đồng sáng lập Home Depot Inc cho biết, người giàu có thể dùng máy bay riêng để rời khỏi thành phố đến vùng an toàn, gọi cho các chuyên gia hàng đầu thế giới và tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế xa xỉ. Ảnh: Panda Security. Bên cạnh đó, bác sĩ nội khoa Jordan Shlain nói rằng, giới nhà giàu đang đặt mua hàng trăm bộ đồ bảo hộ cao cấp. Ảnh: Instagram Tim Kruse, bác sĩ tại Colorado cho biết, giới nhà giàu vẫn thăm dò việc liệu họ có được tiêm vaccine phòng Covod-19 hay không. Ảnh: Getty. Những chiếc khẩu trang Airinum do một công ty Thụy Điển sản xuất có giá từ 70 - 100 USD vẫn đang được bán rất chạy. Ảnh: Getty. Byredo, một thương hiệu xa xỉ ở châu Âu gần đây tung ra thị trường loại nước rửa tay có giá lên tới 35 USD nhưng cũng nhanh chóng cháy hàng. Ảnh: Getty. Video: Trường hợp thứ 35 mắc COVID-19 tại Việt Na. Nguồn: VTV24

