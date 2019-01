Giáp Tết lên vùng cao "săn" nhân sâm, ngọc cẩu, cà dại, rêu đá

Dọc theo Quốc lộ 6 ngược lên các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... không khó để bắt gặp các hàng chợ hai bên đường, bán la liệt các loại nông sản sạch, lạ, từ củ tỏi, bó rau, quả ớt, hoa đu đủ... đến con gà, con vịt.... Tất cả đều do tự tay bà con dân tộc ở các bản vùng cao làm ra và mang đi bán, để kiếm chút đồng ra đồng vào. Theo người dân thì những sản phẩm đem xuống bán đều trồng hoàn toàn tự nhiên, không dùng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật...nên sản phẩm mang ra bán có số lượng không nhiều. Mỗi nhà chỉ có vài bó rau rừng, mấy túm gừng, mấy chùm cà dại đem bán. Vùng cao Tây Bắc, nơi có nhiều núi, nhiều rừng nên có rất nhiều loại cây, cỏ, nông sản quý hiếm, được người dân ở phố thị săn tìm như: Thảo quả, nhân sâm, linh chi, ngọc cẩu... và các loại cây thuốc gia truyền của đồng bào dân tộc thiểu số. Do thói quen sản xuất của bà con, tại một số vùng vẫn còn mang nặng tính tự cung tự cấp, làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu nên những sản phẩm làm ra đem bán không nhiều. Để mua được những sản phẩm này cũng không hề dễ dàng. Du khách Hà Nội ngược phố lên núi săn tìm mua nông sản sạch của bà con vùng cao Tây Bắc tại khu vực đèo Chiềng Đông (Xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, Sơn La) Để có sản phẩm sạch nhiều người dân ở thành thị không ngại đường xa, len lỏi đến các xã, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa tìm mua thực phẩm về tích trữ, nhất là vào những dịp lễ, tết cuối năm. Nấm mộc nhĩ do bà con người dân tộc Mông hái trên rừng mang xuống chợ bán. Nhờ có khách mua hàng nên người dân cũng có đồng ra đồng vào, trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Quả dứa dại, một trong những loại thảo dược có tác dựng chữa bệnh được người dân hái trên rừng mang xuống chợ bán.

