Giải mã cuộc sống giàu sang, xa xỉ của hoa hậu, á hậu sau khi rời showbiz

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò diễn viên. Năm 2010, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với tiến sĩ kinh tế Anh Tuấn. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Thuỳ Lâm gần như lặn mất tăm khỏi các sự kiện của giới giải trí. Thời gian rảnh rỗi, Thùy Lâm được chồng đưa đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Mặc dù đã giã từ showbiz nhiều năm, thế nhưng tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức nóng nhất định. Sau khi rời showbiz, công việc chính của Mai Phương Thúy là đầu tư tài chính. Người đẹp hiện là cổ đông của rất nhiều doanh nghiệp lớn. Ngoài việc đầu tư vào các công ty, Mai Phương Thúy còn sở hữu nhiều nhà hàng tại trung tâm TP HCM chuyên phục vụ các món ăn Á, Âu. Kinh doanh mát tay, người đẹp cũng sở hữu cho mình không ít bất động sản đắt đỏ ở Hà Nội và TP HCM. Người đẹp cũng thường xuất hiện trên xe sang đắt tiền. Ngô Trà My là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Một năm sau, Trà My bất ngờ kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn. Từ khi kết hôn, Á hậu Trà My rời showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, Trà My thường xuyên khoe những chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè. Sau khi đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, Thu Ngân kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Thu Ngân cũng không còn hoạt động ở showbiz. Trên báo chí, người đẹp từng khoe biệt thự rộng 100 m2 của gia đình với rất nhiều cây xanh và đồ cổ. Bên trong biệt thự thiết kế hiện đại và trưng bày bộ sưu tập đồng hồ cổ của ông xã Thu Ngân. Video: Biệt thự ngập hoa trái của Việt Trinh. Nguồn: Youtube

Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, Thùy Lâm bắt đầu hoạt động nghệ thuật trong vai trò diễn viên. Năm 2010, Thùy Lâm bất ngờ lên xe hoa với tiến sĩ kinh tế Anh Tuấn. Sau khi lập gia đình, Hoa hậu Thuỳ Lâm gần như lặn mất tăm khỏi các sự kiện của giới giải trí. Thời gian rảnh rỗi, Thùy Lâm được chồng đưa đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Mặc dù đã giã từ showbiz nhiều năm, thế nhưng tên tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy vẫn giữ được sức nóng nhất định. Sau khi rời showbiz, công việc chính của Mai Phương Thúy là đầu tư tài chính. Người đẹp hiện là cổ đông của rất nhiều doanh nghiệp lớn. Ngoài việc đầu tư vào các công ty, Mai Phương Thúy còn sở hữu nhiều nhà hàng tại trung tâm TP HCM chuyên phục vụ các món ăn Á, Âu. Kinh doanh mát tay, người đẹp cũng sở hữu cho mình không ít bất động sản đắt đỏ ở Hà Nội và TP HCM. Người đẹp cũng thường xuất hiện trên xe sang đắt tiền. Ngô Trà My là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Một năm sau, Trà My bất ngờ kết hôn với doanh nhân Lê Hoàn. Từ khi kết hôn, Á hậu Trà My rời showbiz để tập trung chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, Trà My thường xuyên khoe những chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè. Sau khi đăng quang Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, Thu Ngân kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Thu Ngân cũng không còn hoạt động ở showbiz. Trên báo chí, người đẹp từng khoe biệt thự rộng 100 m2 của gia đình với rất nhiều cây xanh và đồ cổ. Bên trong biệt thự thiết kế hiện đại và trưng bày bộ sưu tập đồng hồ cổ của ông xã Thu Ngân. Video: Biệt thự ngập hoa trái của Việt Trinh. Nguồn: Youtube