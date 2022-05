Giải mã bí ẩn về loài cá Việt tiền tỷ được săn đón... đắt đỏ nhất thế giới

Vùng biển Việt Nam có một loài cá quý hiếm, được xếp vào những loại đắt đỏ nhất thế giới. Đó là cá sủ vàng. Ảnh: Vietnamnet Cá sủ vàng còn được gọi là cá sủ vây vàng, cá sủ vàng kép, cá thủ, cá đường...Ảnh: Dân Việt Đáng chú ý, loài cá này được cả thế giới săn đón và giá trị có thể lên tới hàng tỷ đồng. Ảnh: Internet 1kg bong bóng cá sủ vàng tươi đạt mức từ 45.000 - 55.000 USD/kg, tương đương từ 1 - 1,25 tỷ đồng/kg. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, cá sủ vàng sống và sinh trưởng rải rác ở các vùng biển dọc theo cả nước, nhưng không còn nhiều do từng bị khai thác quá mức. Ảnh: Tuoitrethudo Cá sủ vàng đắt như vậy là bởi chúng không thể nuôi trong môi trường nhân tạo. Ảnh: Dân trí Còn trong tự nhiên, cá sủ vàng ngày càng hiếm. Ảnh: NLĐ Một lý do nữa khiến loài cá này siêu đắt là bong bóng cá được các nước phát triển sử dụng trong y học như một công cụ rất hữu hiệu. Ảnh: Getty Cụ thể, bong bóng cá sủ vàng là nguyên liệu hữu cơ để sản xuất ra một loại chỉ tự tiêu có khả năng tự hủy sau khi phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet Thịt cá sủ vàng là món ăn được người Hong Kong, Trung Quốc và Nhật Bản rất ưa chuộng. Còn người Trung Quốc quan niệm ăn cá sủ vàng mang lại may mắn. Ảnh: Báo giao thông Video: Thăm trại cá Koi ở Singapore. Nguồn: VTV24

