Dự án cải tạo tỉnh lộ 427 Thường Tín ra sao sau phản ánh của báo Tri thức và Cuộc sống?

Tại buổi làm việc với PV báo Tri thức và Cuộc sống ngày 1/10/2021, liên quan đến dự án cải tạo đường tỉnh 427 (ĐT427), đoạn nút giao Khê Hồi (đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Thường Tín, Hà Nội) thi công dở dang, ngổn ngang vật liệu xây dựng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà,… khiến người dân và các phương tiện gặp nhiều khó khăn, đại diện chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín (Hà Nội), cho biết đơn vị đã phối hợp với nhà thầu khắc phục các hạng mục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ghi nhận của PV ngày 3/10/2021 cho thấy, dọc hai bên vỉa hè và dải phân nhiều đoạn của đường ĐT427 đang cải tạo, cỏ dại đã được nhà thầu cắt bỏ toàn bộ. Cây cỏ dại được cắt sạch sẽ, không còn um tùm như trước đó. Những đoạn đường gồ ghề, xuất hiện ổ voi, ổ gà cũng nhanh chóng được đơn vị thi công trải thảm nhựa mới, bụi bặm giảm đi đáng kể. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín, dự án cải tạo đường ĐT427 qua địa bàn huyện do UBND huyện là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giải phóng mặt bằng của dự án khoảng 50 tỷ đồng. Dự án này được triển khai từ năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín chia sẻ, do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước và địa bàn huyện nói riêng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của dự án. Nhất là thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhà thầu cũng phải tạm dừng toàn bộ thi công các hạng mục dự án theo chỉ đạo của thành phố. Đến nay, nhà thầu đã thi công được khoảng 55-60% khối lượng dự án. Về tiến độ, dự án vẫn nằm trong lộ trình thi công. Tại một số đoạn khác, gạch lát vỉa hè đã được đơn vị thi công sắp xếp gọn gàng lên vỉa hè, không còn nằm ngổn ngang dưới lòng đường. Tại các vị trí cống thoát nước chưa có nắp đậy, cũng được che chắn bằng những khối bê tông nhỏ và đặt cọc tiêu cảnh báo phản quang bên cạnh để người tham gia giao thông dễ dàng quan sát. Cọc tiêu cảnh báo phản quang được đặt hết tại các cống thoát nước chưa có nắp. “Bẫy chết người” ở dự án cải tạo đường tỉnh 427 Thường Tín đã được khắc phục. Đèn cảnh báo công trường và tấm biển giảm tốc độ cũng được lắp đặt lại để phương tiện và người dân tham gia giao thông hạn chế tốc độ khi di chuyển qua. Công nhân khẩn trương hoàn thiện nốt các hạng mục của dự án. Quá trình thi công, các công nhân cũng thực hiện đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện qua đây. Báo Tri thức và Cuộc sống rất hoan nghênh và ghi nhận việc tiếp nhận thông tin kịp thời, khắc phục nhanh chóng tình trạng diễn ra tại dự án cải tạo đường tỉnh 427 của UBND huyện Thường Tín, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín và các đơn vị thi công.

