Đột nhập những ngôi làng biệt thự xa hoa không tưởng ở Việt Nam

Với gần 1.500 người xuất khẩu lao động, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) được gọi là "làng tỷ phú", "làng biệt thự" với nhiều nhà cao tầng, xe hơi. Ảnh: Zing. Nơi đây thay đổi diện mạo vì có tiền từ người đi xuất khẩu lao động gửi về. Những căn nhà xây theo kiểu biệt thự châu Âu ngày càng nhiều. Ảnh: Zing. Nhiều ngôi nhà to rộng còn có thiết kế garae để xe hơi. Ảnh: Zing. Ở Đô Thành không khó để bắt gặp những căn biệt thự hoành tráng, lộng lẫy. Ảnh: Vietnamnet. Trong khi người Đô Thành kéo nhau qua Tây làm ăn thì người Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) lại tìm đường sang Lào buôn bán. Nhờ đó, độ giàu có, sầm uất ở Diễn Tháp không thua kém Đô Thành. Ảnh: Anninhthudo Người dân Diễn Tháp ồ ạt kéo nhau sang Lào thu mua và đưa những sản phẩm dân dụng tái chế sang trao đổi, buôn bán. Ảnh: Vietnamnet. Những chuyến xe chạy sang Lào rồi về nước, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Diễn Tháp. Ảnh: Anninhthudo. Khi có tiền, người dân xây biệt thự tiền tỷ nằm san sát nhau nối thành một con phố dài dọc theo trung tâm xã. Ảnh: Vietnamnet. Xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) nổi tiếng với hàng loạt biệt thự nằm san sát nhau. Trong đó, có những biệt thự trị giá từ 40-50 tỷ đồng, được xây dựng suốt gần 1 thập kỷ. Ảnh: Vietnamnet. Nhiều tòa lâu đài tráng lệ khiến khách ghé thăm phải trầm trồ. Ảnh: Vietnamnet. Nổi bật trong số đó là lâu đài màu trắng được xây dựng hơn 9 năm với kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Nằm giữa cánh đồng lúa nhưng làng Mẹo (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình) sở hữu hàng chục doanh nghiệp, những biệt thự hoành tráng theo phong cách châu Âu. Ảnh: Người đưa tin. Làng Mẹo cũng nổi tiếng là nơi xuất thân của hơn 100 vị tỷ phú. Ảnh: Người đưa tin. Video: Biệt thự 500m2 của Hà Kiều Anh. Nguồn: Youtube.

Với gần 1.500 người xuất khẩu lao động, xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) được gọi là "làng tỷ phú", "làng biệt thự" với nhiều nhà cao tầng, xe hơi. Ảnh: Zing. Nơi đây thay đổi diện mạo vì có tiền từ người đi xuất khẩu lao động gửi về. Những căn nhà xây theo kiểu biệt thự châu Âu ngày càng nhiều. Ảnh: Zing. Nhiều ngôi nhà to rộng còn có thiết kế garae để xe hơi. Ảnh: Zing. Ở Đô Thành không khó để bắt gặp những căn biệt thự hoành tráng, lộng lẫy. Ảnh: Vietnamnet. Trong khi người Đô Thành kéo nhau qua Tây làm ăn thì người Diễn Tháp (Diễn Châu, Nghệ An) lại tìm đường sang Lào buôn bán. Nhờ đó, độ giàu có, sầm uất ở Diễn Tháp không thua kém Đô Thành. Ảnh: Anninhthudo Người dân Diễn Tháp ồ ạt kéo nhau sang Lào thu mua và đưa những sản phẩm dân dụng tái chế sang trao đổi, buôn bán. Ảnh: Vietnamnet. Những chuyến xe chạy sang Lào rồi về nước, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân Diễn Tháp. Ảnh: Anninhthudo. Khi có tiền, người dân xây biệt thự tiền tỷ nằm san sát nhau nối thành một con phố dài dọc theo trung tâm xã. Ảnh: Vietnamnet. Xã Hải Minh (Hải Hậu, Nam Định) nổi tiếng với hàng loạt biệt thự nằm san sát nhau. Trong đó, có những biệt thự trị giá từ 40-50 tỷ đồng, được xây dựng suốt gần 1 thập kỷ. Ảnh: Vietnamnet. Nhiều tòa lâu đài tráng lệ khiến khách ghé thăm phải trầm trồ. Ảnh: Vietnamnet. Nổi bật trong số đó là lâu đài màu trắng được xây dựng hơn 9 năm với kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Ảnh: Vietnamnet. Nằm giữa cánh đồng lúa nhưng làng Mẹo (xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình) sở hữu hàng chục doanh nghiệp, những biệt thự hoành tráng theo phong cách châu Âu. Ảnh: Người đưa tin. Làng Mẹo cũng nổi tiếng là nơi xuất thân của hơn 100 vị tỷ phú. Ảnh: Người đưa tin. Video: Biệt thự 500m2 của Hà Kiều Anh. Nguồn: Youtube.