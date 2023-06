Điều ít biết về cây gỗ gần 9.000 tỷ không ai dám trồng

Tháng 7/2021 tại Quý Châu (Trung Quốc), một cây gỗ Kim tơ nam mộc được rao bán với giá 2,5 tỷ NDT (tương đương gần 9. 000 tỷ đồng) thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo cư dân mạng. Ảnh: Baidu Kim tơ nam mộc là loại cây gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang. Ảnh: Xinhua Thời xưa, chỉ có hoàng tộc, nhà vua mới được sử dụng loại gỗ này. Ảnh: Baidu Gỗ Kim tơ nam mộc có mùi thơm, thớ gỗ như những sợi tơ vàng được hình thành tự nhiên, sáng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Ảnh: Getty Ngoài vẻ đẹp ít loại gỗ nào sánh kịp, Kim tơ nam mộc còn có khả năng chống ăn mòn mạnh, dù chôn sâu dưới lòng đất hàng nghìn năm cũng không mục nát. Ảnh: getty Dù gỗ Kim tơ nam mộc rất có giá trị nhưng rất ít người trồng. Lý do là cây có tốc độ sinh trưởng rất chậm. Nếu như các loại cây thông thường chỉ mất khoảng 20 năm trưởng thành và có thể khai thác thì 60 năm đầu, Kim tơ nam mộc vẫn chỉ là cây non. Ảnh: Getty Phải mất đến 200 năm cây Kim tơ nam mộc mới trưởng thành. Vì thế, để trồng được một cây gỗ Kim tơ nam mộc có chất lượng tốt cần tới 500 năm. Ảnh: Gett Không chỉ thế, Kim tơ nam mộc là giống cây rất khó trồng. Nhiều nghiên cứu cho thấy, cây này thường mọc ở độ cao khoảng 1000-1500m, gần đó phải có thung lũng và sông nhỏ mới đảm bảo sự phát triển bình thường của cây. Ảnh: Baidu Những sợi tơ vàng trong thớ gỗ được hình thành tự nhiên không hề đơn giản. Chúng cần những điều kiện đặc biệt để hình thành và không phải cây Kim tơ nam mộc nào cũng cho gỗ có tơ vàng. Ảnh: Baidu Do đó, tỷ lệ để trồng được một cây Kim tơ nam mộc cho ra loại gỗ cực hiếm này rất thấp nên không ai dám đánh đổi để trồng. Ảnh: Baidu Vì số lượng cực kỳ hiếm nên Kim tơ nam mộc được chính phủ Trung Quốc liệt vào danh sách thực vật được bảo vệ cấp quốc gia. Loại cây này chỉ được trồng chứ không được đốn hạ và khai thác. Ảnh: Getty Video: Chặt phá gỗ lim rừng ở huyện Tam Đảo. Nguồn: Tin Tức VTV24

