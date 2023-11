Điểm mặt những tỷ phú phong lưu “sát gái” nhất thế giới

Được mệnh danh là tỷ phú "sát gái" nhất thế giới, quốc vương Mswati III có tới 15 người vợ. Đáng nói, con số này vẫn không dừng lại khi ông có ý định tuyển thêm gái trinh. Ảnh: IFL Watches Vua Mswati III là Quốc vương của Vương quốc Eswatini, đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi. Ông từng được Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới, đồng thời là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100. Ảnh: IFL Watches Cứ vào tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm, Mswati III tổ chức lễ hội tuyển gái trinh. Những người tham gia phải còn trinh, để ngực trần, mặc váy ngắn. Ảnh: YouTube Mỹ nhân chiến thắng sẽ được nhận quà là tòa lâu đài, siêu xe và cuộc sống tương lai trong nhung lụa. Ảnh: Economic Times Dan Bilzerian từng được mệnh danh là "Vua Instagram" với hơn 32 triệu người theo dõi. Dan được biết đến với vai trò tay chơi poker chuyên nghiệp, diễn viên và doanh nhân triệu phú ăn chơi có tiếng. Ảnh: Getty Instagram của triệu phú Mỹ ngập tràn hình ảnh siêu xe, du thuyền, dinh thự, các bữa tiệc và cả dàn mỹ nữ. Dan từng kể rằng mình đã hẹn hò và ngủ với 17 chân dài trong 1 tuần rồi thay mới toàn bộ. Ảnh: The Times Tỷ phú Hugh Hefner - ông trùm đế chế Playboy được nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng hiếm thấy nhưng cũng "lắm tài nhiều tật". Ảnh: Getty Hugh Hefner là một trong những người đàn ông đào hoa nhất thế giới với lịch sử lên giường với vô số người mẫu trẻ đẹp. Ảnh: New York Post Khi đã ở tuổi 80 - 90, Hugh Hefner vẫn không quên duy trì nếp sống tình dục buông thả. Ông từng tiết lộ đã ngủ với hơn 1.000 người. Ảnh: The TimesTỷ phú Hong Kong Lưu Loan Hùng nổi tiếng với thói ăn chơi tác táng và bộ sưu tập các minh tinh, hoa hậu làm người tình. Ảnh: HK01. Có tin đồn cho rằng Lưu Loan Hùng đã hẹn hò với 25 người đẹp, bao gồm Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân, Lý Gia Hân... Ảnh: HK01.Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Được mệnh danh là tỷ phú "sát gái" nhất thế giới, quốc vương Mswati III có tới 15 người vợ. Đáng nói, con số này vẫn không dừng lại khi ông có ý định tuyển thêm gái trinh. Ảnh: IFL Watches Vua Mswati III là Quốc vương của Vương quốc Eswatini, đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi. Ông từng được Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới, đồng thời là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100. Ảnh: IFL Watches Cứ vào tháng 8 hoặc tháng 9 hàng năm, Mswati III tổ chức lễ hội tuyển gái trinh. Những người tham gia phải còn trinh, để ngực trần, mặc váy ngắn. Ảnh: YouTube Mỹ nhân chiến thắng sẽ được nhận quà là tòa lâu đài, siêu xe và cuộc sống tương lai trong nhung lụa. Ảnh: Economic Times Dan Bilzerian từng được mệnh danh là "Vua Instagram" với hơn 32 triệu người theo dõi. Dan được biết đến với vai trò tay chơi poker chuyên nghiệp, diễn viên và doanh nhân triệu phú ăn chơi có tiếng. Ảnh: Getty Instagram của triệu phú Mỹ ngập tràn hình ảnh siêu xe, du thuyền, dinh thự, các bữa tiệc và cả dàn mỹ nữ. Dan từng kể rằng mình đã hẹn hò và ngủ với 17 chân dài trong 1 tuần rồi thay mới toàn bộ. Ảnh: The Times Tỷ phú Hugh Hefner - ông trùm đế chế Playboy được nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng hiếm thấy nhưng cũng "lắm tài nhiều tật". Ảnh: Getty Hugh Hefner là một trong những người đàn ông đào hoa nhất thế giới với lịch sử lên giường với vô số người mẫu trẻ đẹp. Ảnh: New York Post Khi đã ở tuổi 80 - 90, Hugh Hefner vẫn không quên duy trì nếp sống tình dục buông thả. Ông từng tiết lộ đã ngủ với hơn 1.000 người. Ảnh: The Times Tỷ phú Hong Kong Lưu Loan Hùng nổi tiếng với thói ăn chơi tác táng và bộ sưu tập các minh tinh, hoa hậu làm người tình. Ảnh: HK01. Có tin đồn cho rằng Lưu Loan Hùng đã hẹn hò với 25 người đẹp, bao gồm Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân, Lý Gia Hân... Ảnh: HK01. Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24