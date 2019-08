Điểm mặt loạt đại gia đeo trăm lượng vàng “lừng lẫy” Việt Nam

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về cặp vợ chồng được cho là chủ một quán ốc nổi tiếng ở Sài Gòn đã 'chơi trội' khi đeo vàng đầy người chỉ để... đứng bán ốc. Ảnh: Baodatviet. Theo Báo đất việt, người đàn ông đeo đầy vàng là anh Dũng - Ông chủ quán ốc Loan ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3, Sài Gòn. Ảnh: Baodatviet. Anh Dũng tiết lộ giá trị tổng số vàng anh đeo trên người hiện đã lên đến 100 lượng vàng, tương đương 4 tỷ đồng. Ảnh: Baodatviet. Chỉ riêng sợi dây chuyền vàng trên cổ anh Dũng đã nặng hơn 2kg, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Youtube. Trước đó, Trần Ngọc Phúc (tên hay gọi là Phúc XO, ngụ TP HCM) từng khiến dư luận xôn xao khi được mệnh danh là người đàn ông đeo nhiều vàng nhất Việt Nam. Ảnh: Lao động. Có thời điểm, Phúc XO đeo khoảng 17kg vàng trên người. Ảnh: Tintuconline. Phúc XO từng khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tậu chiếc mũ bằng vàng giá gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Lao động. Phúc XO cũng gây xôn xao dư luận khi đeo 13kg vàng cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Tuy nhiên, sáng 10/4/2014 Phúc XO bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự để điều tra hoạt động ma tuý ở tụ điểm kinh doanh karaoke do anh làm chủ. Ảnh: Zing. Tại cơ quan điều tra, Phúc XO khai tất cả trang sức đeo trên người đều là vàng giả, ngoại trừ nhẫn. Ảnh: Zing. Sau Phúc XO, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh 1 người đàn ông đeo bộ trang sức bằng vàng nặng “trĩu” người, gây xôn xao dư luận. Ảnh: Youtube. Theo đoạn clip, người đàn ông với dáng người gày gò, đeo 1 dây chuyền vàng bằng sợi xích, nặng 10 kg với mặt dây chuyền hình Hổ Phù. Ảnh: Youtube. Đầu tháng 3/2019, hình ảnh cô dâu ở Trà Vinh với số vàng đeo kín tay và cổ, rạng rỡ trong ngày cưới khiến nhiều người chú ý. Ảnh: Vietnamnet. Theo tiết lộ, số vàng đó là do hai bên gia đình cho để làm vốn sau khi kết hôn. Ảnh: Vietnamnet. Video: Phúc XO nói về kỷ lục đeo vàng. Nguồn: VTV1.

