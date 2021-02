Độc đáo những phiên chợ Tết chỉ họp đầu năm

Chợ Gò ở thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) họp ngày mùng 1 Tết để tưởng nhớ công lao của nhà Tây Sơn cùng với ý nghĩa của lễ hội dân gian được đích thân vua Quang Trung khai mạc. Ảnh: Người lao động Tại phiên chợ Tết này, người dân các vùng phụ cận mang đến chợ những sản vật địa phương của mình như gánh rau, các loại trái cây, thực phẩm, nhưng nhiều nhất vẫn là cau trầu. Ảnh: Người lao động Điều đặc biệt ở chợ Gò là người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả. Người bán nhỏ nhẹ, khoan thai, người mua từ tốn xởi lởi, cứ như cả hai đang trao và nhận những điều tốt đẹp nhất đầu năm. Ảnh: Báo Gia Lai Chợ Đình Cả họp vào sáng mùng 2 Tết hàng năm, tại xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Dọc tuyến đường dẫn vào Đình có hàng trăm người bán đủ loại mặt hàng, từ thực phẩm thịt cá, rau xanh, hoa quả, bún, bánh...Ảnh: Vietnamnet Chính quyền địa phương không đứng ra tổ chức họp chợ, không thu phí chợ, không thu vé xe. Người bán, người mua, người đến chợ du xuân đều tự ý thức, không to tiếng...Ảnh: Vietnamnet Chợ đình Bích La (tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) được xem là một phiên chợ đặc biệt, bởi chỉ diễn ra một lần duy nhất trong năm. Từ tối mồng 2 Tết Nguyên đán, chợ đình Bích La tập trung rất đông người đến tham dự, phiên chợ sẽ diễn ra đến sáng ngày mồng 3 Tết. Ảnh: Baodautu. Tại chợ, nhân dân trong làng Bích La mang những sản vật do chính người dân làm ra từ đồng đất quê hương để bày bán. Nét độc đáo của phiên chợ này là người bán không bao giờ nói thách nên người mua cũng không bao giờ trả giá. Ảnh: Vietnamplus Mỗi năm, chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) chỉ họp duy nhất một phiên vào ngày mùng 6 Tết Nguyên đán. Tại chợ Chuộng, nhiều mặt hàng được các tiểu thương mang đến bày bán như: rau xanh, hoa quả, đồ ăn dân dã...Ảnh: Baotintuc. Đặc biệt, cà chua là mặt hàng không thể thiếu được bày bán ở khắp mọi nơi trong chợ. Bởi tại chợ Chuộng, ai đến chợ bị nhiều cà chua ném vào người thì năm mới người đó sẽ gặp nhiều may mắn, có nhiều lộc, nhiều tài. Ảnh: Người lao động Chợ Viềng (Nam Định) mỗi năm chỉ họp một lần và họp vào lúc nửa đêm. Theo đó, cứ vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng âm lịch, Chợ Viềng lại được họp tại thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực và xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Chợ Viềng bán nhiều mặt hàng từ cây cảnh, cây giống, đến các đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp như thúng, mủng, quang gánh, liềm, cuốc xẻng... Nhiều người cho rằng, mua những vật dụng này tại phiên chợ họp duy nhất một lần trong năm sẽ giúp họ có một mùa màng bội thu, no đủ suốt một năm. Ảnh: Lao động. Ngoài ra, chợ Viềng cũng bán thịt trâu, bò. Thịt bò là lễ vật dâng mẫu Liễu Hạnh, nên mua thịt bò tại phiên chợ Viềng người mua cũng cảm thấy như xin được lộc Mẫu. Ảnh: Dân Việt Video: Phiên chợ Tết yêu thương. Nguồn: Tin Tức VTV24

