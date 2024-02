Đầu năm Giáp Thìn 2024 nên mua gì để may mắn?

Người xưa cho rằng, việc mua vàng đầu năm sẽ giúp chúng ta có một năm đủ đầy, giàu sang, đặc biệt là vào ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng. Vàng là biểu tượng của giàu sang, sung túc, là món bảo vật giữ gìn tài lộc gia đình. Dân gian Việt Nam đã có câu “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", vì thế, việc mua muối vào ngày đầu năm tượng trưng cho hành động rước phước lành, may mắn về, giúp đời sống tinh thần, tình cảm cũng được viên mãn. Mua lửa đầu năm Giáp Thìn 2024 cũng là hoạt động được nhiều người thực hiện bởi lửa tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc và tài lộc không bao giờ tắt. Mua lửa ở đây chính là mua các vật dụng tạo ra lửa như bao diêm, bật lửa... Vì vậy mà vào mùng 1 Tết, khi bán cho bạn gói muối, người ta thường bán kèm cả diêm và bật lửa. Mua gốm vào dịp đầu năm không chỉ là cách tốt để tô điểm không gian sống mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh. Mua có ý nghĩa cân bằng ngũ hành, mang lại may mắn cho gia chủ. Mua giấy xin chữ đầu năm không chỉ là một nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam mà còn là cách để thu hút tài lộc, cầu may mắn và đón nhận những điều tốt lành trong cuộc sống. Chữ xin được của các thầy đồ càng đẹp, càng có tiếng trong vùng thì lại càng quý. Vào những ngày đầu năm, việc mua dầu cúng là một trong những nét văn hóa truyền thống tại Việt Nam, thể hiện mong muốn về may mắn và bình an cho gia đình. Thường đầu năm mới, các gia đình và phật tử tìm về chốn Thiền tự để cầu mong sức khỏe, bình an. Việc mua dầu dâng Phật tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người. Vật phẩm phong thuỷ cũng là món đồ nhiều gia chủ mua vào đầu năm mới. Các món vật phẩm phong thủy được coi là những công cụ hỗ trợ, giúp tăng vận khí, hút tài lộc và may mắn cho gia chủ. Các vòng dây may mắn thường được tìm mua vào các dịp năm mới. Dây may mắn thường có màu đỏ, có thể được đính kèm thêm hình đồng tiền hay một chữ chúc Tết may mắn. Ảnh: Internet

Người xưa cho rằng, việc mua vàng đầu năm sẽ giúp chúng ta có một năm đủ đầy, giàu sang, đặc biệt là vào ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng. Vàng là biểu tượng của giàu sang, sung túc, là món bảo vật giữ gìn tài lộc gia đình. Dân gian Việt Nam đã có câu “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", vì thế, việc mua muối vào ngày đầu năm tượng trưng cho hành động rước phước lành, may mắn về, giúp đời sống tinh thần, tình cảm cũng được viên mãn. Mua lửa đầu năm Giáp Thìn 2024 cũng là hoạt động được nhiều người thực hiện bởi lửa tượng trưng cho sự ấm áp, hạnh phúc và tài lộc không bao giờ tắt. Mua lửa ở đây chính là mua các vật dụng tạo ra lửa như bao diêm, bật lửa... Vì vậy mà vào mùng 1 Tết, khi bán cho bạn gói muối, người ta thường bán kèm cả diêm và bật lửa. Mua gốm vào dịp đầu năm không chỉ là cách tốt để tô điểm không gian sống mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh. Mua có ý nghĩa cân bằng ngũ hành, mang lại may mắn cho gia chủ. Mua giấy xin chữ đầu năm không chỉ là một nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam mà còn là cách để thu hút tài lộc, cầu may mắn và đón nhận những điều tốt lành trong cuộc sống. Chữ xin được của các thầy đồ càng đẹp, càng có tiếng trong vùng thì lại càng quý. Vào những ngày đầu năm, việc mua dầu cúng là một trong những nét văn hóa truyền thống tại Việt Nam, thể hiện mong muốn về may mắn và bình an cho gia đình. Thường đầu năm mới, các gia đình và phật tử tìm về chốn Thiền tự để cầu mong sức khỏe, bình an. Việc mua dầu dâng Phật tùy thuộc vào cái tâm của mỗi người. Vật phẩm phong thuỷ cũng là món đồ nhiều gia chủ mua vào đầu năm mới. Các món vật phẩm phong thủy được coi là những công cụ hỗ trợ, giúp tăng vận khí, hút tài lộc và may mắn cho gia chủ. Các vòng dây may mắn thường được tìm mua vào các dịp năm mới. Dây may mắn thường có màu đỏ, có thể được đính kèm thêm hình đồng tiền hay một chữ chúc Tết may mắn. Ảnh: Internet