Đắt gấp 3 lần loại thường, cà rốt tí hon vẫn đắt khách

Bên cạnh cà rốt thông thường, thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện còn xuất hiện cà rốt tí hon (hay cà rốt baby). Có nguồn gốc từ Châu Âu, cà rốt tí hon là một loại cà rốt dại, kích thước nhỏ hơn các loại cà rốt thông thường nhiều lần. Kích thước của cà rốt baby chỉ nhỉnh hơn ngón tay cái chút xíu. Dù kích thước nhỏ nhưng màu sắc của cà rốt tí hon không khác gì so với các loại cà rốt thông thường. Hiện tại, cà rốt baby được trồng phổ biến nhất ở vùng Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo các chủ vườn ở Đà Lạt, cà rốt tí hon không đòi hỏi cao về kỹ thuật hay chăm sóc. Tuy nhiên, so với cà rốt thông thường, trồng cà rốt baby vất vả hơn. Cây cao khoảng 20-25cm, là giống cây ưa khí hậu lạnh. Cũng vì thế mà cà rốt tí hon có giá từ 90.000 - 150.000 đồng/kg, gấp 2-3 lần so với loại thường. Một tiểu thương tại Hà Nội cho biết, cà rốt tí hon được nhiều khách hàng tìm mua. Khách thường đặt trước 1 tuần sẽ nhận được hàng. Cà rốt baby có thể nấu cháo, luộc, ăn sống, nấu canh cà rốt xương... Do được trồng ngắn vụ hữu cơ nên cà rốt baby có thể ăn sống rất ngọt giòn. Thậm chí, nhiều người còn ăn luôn cả vỏ. Nguồn ảnh: Facebook Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

