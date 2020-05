Dân nhậu lùng mua ve sầu non giá nửa triệu đồng/kg

Gần đây trên các chợ mạng, nhiều tiểu thương rao bán tràn lan ve sầu non (hay ve sầu sữa) với giá từ 230.000 - 350.000 đồng/kg. Đáng chú ý, có những nơi bán tới gần 500.000 đồng/kg. Theo người bán, ve sầu chủ yếu được gom mua từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ... Chị Kim (một người bán hàng online) cho biết thường gom đơn đặt mua của khách trước khoảng 3-5 ngày mới lấy hàng. Khách hàng chủ yếu là các quán nhậu, nhà hàng. Khách mua số lượng lớn thường có giá rẻ. Trong khi đó, khách lẻ mua 1-2kg sẽ phải chịu mức giá đắt hơn. Lý giải về mức giá cao ngất ngưởng, người bán cho rằng ve sầu không có quanh năm mà chỉ xuất hiện từ đầu tháng 5 đến tháng 7. Hơn nữa, ve sầu thường lột xác trong đêm nên thợ săn phải canh đúng thời điểm để bắt được loại nhộng ngon nhất. Thời gian săn ve lý tưởng nhất là từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Cô Thanh (Hà Đông, Hà Nội) tiết lộ bán được hơn 20kg ve sầu kể từ đầu mùa. Hiện, cô Thanh vẫn còn nợ một số đơn của khách vì chưa gom được hàng. Ve sầu non có thể chế biến được nhiều món ăn cho dân nhậu như chiên giòn, rán... Vì món ăn chế biến từ nhộng ve sầu có vị bùi béo, ngọt thơm rất đặc trưng nên được dân nhậu rất ưa chuộng. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thưởng thức món ve sầu vì sợ ngộ độc. Theo các chuyên gia, ve sầu non sống trong môi trường đất nên có nguy cơ nhiễm và bị nấm ký sinh cao. Trong đó, một số loại nấm độc gây nguy hiểm cho người sử dụng. Vì vậy, người ăn các món ăn chế biến từ ve sầu non có thể khiến kí sinh trùng xâm nhập vào cơ thể gây nguy hiểm. Nguồn ảnh: Facebook Video: Rau dại Việt Nam sang nước ngoài là thần dược. Nguồn: Youtube.

