Đại gia Việt "tiền nhiều không đếm xuể" chia tài sản thừa kế thế nào?

Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") - Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam là một trong những đại gia Việt từng được dư luận chú ý với khối tài sản khổng lồ và những thị phi xung quanh cuộc sống cá nhân. Năm 2013, đại gia Dũng "lò vôi" bất ngờ tuyên bố di chúc nhượng toàn bộ khối tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng cho con trai vừa tròn 1 tuổi. Theo đó, kể từ ngày 21/9/2013 trở đi, cậu bé Huỳnh Hằng Hữu chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, với hơn 2.000 nhân viên. Không lâu sau, ông Huỳnh Uy Dũng đã đính chính con trai 1 tuổi của mình không phải là chủ tịch như những tuyên bố trước đó. Thay vào đó, cậu bé chỉ chủ sở hữu của một quỹ thiện nguyện. Trong thời gian bé Hữu chưa đủ 18 tuổi, quỹ này sẽ do một hội đồng Giám sát quản lý gồm 12 người, trong đó 2 vị trí chủ chốt vẫn do ông Dũng và bà Hằng nắm giữ. Tên tuổi của đại gia Dương Công Minh không chỉ gắn liền với Tập đoàn Him Lam, nơi ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT mà còn được biết tới với với 632 tỷ đồng có được từ việc sở hữu hơn 62,5 triệu cổ phiếu STB của Sacombank. Ông Dương Công Minh trúng cử vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank vào ngày 30/6/2017. Để bước chân vào Sacombank, ông Minh phải từ nhiệm chức vụ Chủ tịch LienVietPostBank. Đồng thời Tập đoàn Him Lam cũng buộc phải thoái toàn bộ phần vốn của mình tại LienVietPostBank để tránh tình trạng sở hữu chéo giữa hai ngân hàng. Cuối năm 2010, ông Dương Công Minh từng chia sẻ: "Người đứng đầu của Him Lam sau này sẽ là con trai tôi! Trong 10 người cao nhất của Him Lam chỉ có 3 người trong gia đình tôi. Nhưng chủ của Him Lam sau này chỉ có thể là con trai tôi". Như vậy, dù hiện mới khoảng 13 tuổi và là một nhân vật bí ẩn, nhưng cậu bé này đã có thể sở hữu khối tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong tương lai từ cha mình. Nổi tiếng chơi ngông song ít ai biết đại gia Lê Ân lại không may mắn về đường con cái. Ông từng bị con gái lấy hết sạch vàng, con trai đánh đuổi không cho về nhà... Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 76 vào tháng 5/2014, đại gia Lê Ân công bố tài sản dùng làm từ thiện trên 2.000 tỷ đồng và 7 người thân được giao nhiệm vụ quản lý. 7 người kế thừa tài sản của đại gia Lê Ân bao gồm người vợ trẻ Mai Thị Mai cùng con gái của người vợ trước và cháu nội, cháu kêu ông bằng chú ruột, bác ruột với một người anh họ. Đáng chú ý, trong danh sách 7 người thừa kế số tài sản của đại gia Lê Ân, không thấy ông nhắc tới người con trai cả với những người vợ cũ trong quyết định thừa kế. Nhiều người trách đại gia Lê Ân ăn ở bạc bẽo nhưng ông cho rằng, mình bất hạnh đường con cái. Nguồn ảnh: Internet Video: Vụ đại gia "Đường Nhuệ": Cái kết cho những kẻ ngông cuồng. Nguồn: Youtube.

