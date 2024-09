Đại gia “mua đứt” hòn đảo để vợ thoải mái mặc bikini là ai?

Mới đây, Soudi Al Nadak (26 tuổi) thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng khi chia sẻ đoạn video về hòn đảo mà chồng cô đã mua tặng. Ảnh: Hindustan Times Theo tiết lộ, chồng triệu phú của Soudi Al Nadak mua một hòn đảo nằm ở châu Á này với giá 50 triệu USD (tương đương 1.230 tỷ đồng) là bởi muốn cô được tự do, thoải mái diện bikini mà không lo ánh nhìn của người khác. Ảnh: Times Now Soudi Al Nadak cho biết, ngoài việc để cô cảm thấy an toàn khi mặc bikini, cô và chồng đại gia còn mua hòn đảo này để đầu tư. Ảnh: Deccan Chronicle Soudi Al Nadak (26 tuổi) là người Anh, hiện đang sinh sống tại Dubai. Chồng triệu phú của cô là là doanh nhân Jamal Al Nadak. Cặp đôi quen nhau khi còn là sinh viên và kết hôn vào năm 2021. Ảnh: CNBC Trên mạng xã hội, Soudi thường xuyên chia sẻ về sự hào phóng của chồng doanh nhân. Anh không ngần ngại bay đến Italia chỉ để tùy chỉnh chiếc Ferrari mới cho vợ. Ảnh: Mashable IndiaTriệu phú Dubai nổi tiếng chịu chi vì vợ. Cặp đôi mua một chiếc nhẫn kim cương solitaire với giá 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) và đầu tư thêm 2 triệu USD (khoảng 48 tỷ đồng) vào tác phẩm nghệ thuật chỉ trong một ngày. Ảnh: Mashable India Vào dịp sinh nhật của mình, Soudi Al Nadak còn được chồng đại gia đưa đi mua sắm hàng hiệu và chiêu đãi bằng bữa tối tại nhà hàng sang trọng. Ảnh: Mashable India Soudi cũng thường đăng tải những bữa tối xa xỉ, với chi phí lên đến 1.195 USD (hơn 29 triệu đồng). Ảnh: DM Triệu phú Jamal Al Nadak còn mạnh tay chi tiền cho các kỳ nghỉ xa hoa cùng vợ. Ảnh: Deccan Herald Tuy nhiên, do công việc bận rộn nên triệu phú Dubai ít có thời gian dành cho vợ. Điều này khiến Soudi không khỏi cảm thấy trống trải. Ảnh: BollywoodShaadis

