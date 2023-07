Đại gia miền Tây “dát” 50 cây vàng ra đường gây xôn xao là ai?

Đầu năm 2022, anh Trần Đức Lợi (An Giang) gây xôn xao mạng xã hội khi sở hữu chiếc xe Lexus mạ vàng và đeo trên người các loại trang sức bằng vàng có kích thước "khủng".Ảnh: Chụp màn hình Tiến Sài Gòn Thậm chí, sở thích dát vàng quanh người của anh Lợi còn được đưa tin trên trang Odditycentral. Ảnh chụp màn hình Anh Trần Đức Lợi là người kinh doanh rồng Nam Mỹ có tiếng ở An Giang. Đây là một trong những loại thú cưng cao cấp, giá từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: FBNV Anh Lợi cho biết có sở thích đeo lượng lớn vàng trên người từ hơn 3 năm nay bởi quan niệm màu vàng tượng trưng cho sự may mắn, giúp anh làm ăn suôn sẻ. Ảnh: FBNV Mỗi khi ra đường, anh luôn đeo rất nhiều đồ trang sức bằng vàng. Trên người anh đeo tổng cộng 2 kg vàng (khoảng 50 cây vàng). Ảnh: FBNV Từ đầu đến chân, mỗi mẫu trang sức anh Lợi đeo đều được chế tác theo từng kiểu riêng, theo tứ linh phong thuỷ Long Lân Quy Phụng hay linh vật của năm. Ảnh: FBNV Chiếc xe Lexus dát đầy vàng thể hiện độ chịu chơi của anh Lợi. Ảnh: Facebook Anh Lợi cho biết đã chi tới gần 400 triệu để dát vàng cho chiếc Lexus. Ảnh: FBNV Hai bàn tay anh đeo đầy nhẫn vàng, mỗi chiếc giá trị hơn 2 cây vàng. Ảnh; FBNV Chiếc xe máy cổ Mobylette được anh nhúng hơn 2 lượng vàng và thuê thợ gia công riêng, tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Gần 10 năm nay, anh Trần Đức Lợi đầu tư nuôi rồng Nam Mỹ quý hiếm. Đến nay, anh sở hữu hơn 50 con khác nhau, với đủ chủng loại và màu sắc. Ảnh: Dân Việt Video: Việt Nam Cũng Đã Có Kem Dát Vàng: Nguồn: VTV24

