Đại gia dầu mỏ muốn đầu tư vào Việt Nam là ai?

Trong buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Riyadh, Arab Saudi mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Saudi Aramco cho biết muốn đầu tư lọc hóa dầu và phân phối xăng ở Việt Nam. Ảnh: VGP Saudi Aramco có tên chính thức là Tập đoàn Dầu mỏ Ả Rập Saudi (Saudi Arabian Oil Group) và gọi phổ biến là Aramco. Ảnh: The Cradle Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô cũng như doanh thu lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2023 đạt gần 500 tỷ USD và tổng tài sản đạt trên 660 tỷ USD. Ảnh: WikiTập đoàn Saudi Aramco hoạt động trên toàn cầu trong các lĩnh vực: Khai thác, sản xuất, lọc hóa dầu, phân phối. Ảnh: The Economist Saudi Aramco sở hữu trữ lượng dầu thô được chứng minh lớn thứ hai thế giới, với hơn 260 tỷ thùng (41 tỷ m3), 288,4 nghìn tỷ feet khối tiêu chuẩn (8,17 nghìn tỷ m3) trữ lượng khí đốt tự nhiên và có sản lượng dầu lớn thứ nhì thế giới. Ảnh: Reuters Saudi Aramco thành lập vào giữa năm 1933, là doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ Saudi Arabia sở hữu 95% tổng số cổ phần. Ảnh: Aramco Các sản phẩm của Saudi Aramco có chi phí sản xuất thấp bởi hầu hết dầu khai thác được từ các mỏ có thể dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Aramco Cuối năm 2019, Tập đoàn Saudi Aramco thực hiện vụ IPO lớn nhất lịch sử thế giới, huy động 25,6 tỷ USD. Ảnh: Aramco Vụ IPO lần này định giá Aramco ở mức 1,7 nghìn tỷ USD, đưa đại gia dầu mỏ trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới. Ảnh: Aramco Hiện, Tập đoàn Saudi Aramco có hơn 67.000 nhân viên làm việc trên khắp hành tinh. Ảnh: Aramco

Trong buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thủ đô Riyadh, Arab Saudi mới đây, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Saudi Aramco cho biết muốn đầu tư lọc hóa dầu và phân phối xăng ở Việt Nam. Ảnh: VGP Saudi Aramco có tên chính thức là Tập đoàn Dầu mỏ Ả Rập Saudi (Saudi Arabian Oil Group) và gọi phổ biến là Aramco. Ảnh: The Cradle Đây là một trong những doanh nghiệp có quy mô cũng như doanh thu lớn nhất thế giới, với doanh thu năm 2023 đạt gần 500 tỷ USD và tổng tài sản đạt trên 660 tỷ USD. Ảnh: Wiki Tập đoàn Saudi Aramco hoạt động trên toàn cầu trong các lĩnh vực: Khai thác, sản xuất, lọc hóa dầu, phân phối. Ảnh: The Economist Saudi Aramco sở hữu trữ lượng dầu thô được chứng minh lớn thứ hai thế giới, với hơn 260 tỷ thùng (41 tỷ m3), 288,4 nghìn tỷ feet khối tiêu chuẩn (8,17 nghìn tỷ m3) trữ lượng khí đốt tự nhiên và có sản lượng dầu lớn thứ nhì thế giới. Ảnh: Reuters Saudi Aramco thành lập vào giữa năm 1933, là doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ Saudi Arabia sở hữu 95% tổng số cổ phần. Ảnh: Aramco Các sản phẩm của Saudi Aramco có chi phí sản xuất thấp bởi hầu hết dầu khai thác được từ các mỏ có thể dễ dàng tiếp cận. Ảnh: Aramco Cuối năm 2019, Tập đoàn Saudi Aramco thực hiện vụ IPO lớn nhất lịch sử thế giới, huy động 25,6 tỷ USD. Ảnh: Aramco Vụ IPO lần này định giá Aramco ở mức 1,7 nghìn tỷ USD, đưa đại gia dầu mỏ trở thành công ty đại chúng giá trị nhất thế giới. Ảnh: Aramco Hiện, Tập đoàn Saudi Aramco có hơn 67.000 nhân viên làm việc trên khắp hành tinh. Ảnh: Aramco