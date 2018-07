Đặc sản Tây Bắc: "Săn" dâu da rừng, có nhiều cây hái vài tạ quả

Dâu da rừng thường mọc trong rừng tự nhiên, thân gỗ lớn. Cây cho quả sai lúc lỉu, mọc thành từng chùm trải đều từ gốc tới cành, nhìn rất đã mắt. Dâu da rừng thường mọc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.. Cây bắt đầu cho quả từ khoảng tháng 4 đến hết tháng 7 là chín và hết mùa. Do cây mọc ở rừng sâu, núi hiểm nên để hái được những chùm dâu da sai trĩu quả cũng khá vất vả.Mùa dâu da chín rộ là tháng 7 hằng năm. Để có cho mình những chùm dâu da ngon ngọt, không chua, khách hàng có thể nhận biết bằng cách nhìn vào vỏ, quả nào có vỏ màu đỏ đậm, bóng, căng mọng là ngon. Dâu da rừng khi non quả có màu xanh vị chua, khi chín có vị ngọt thanh, nhiều nước, chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Anh Sùng A Vừ, bản Cha Mạy (xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), cho biết: Cây dâu da có thân gỗ cao lớn, để lấy được quả dâu da, đòi hỏi người hái phải trang bị cho mình những kỹ năng nhất định nếu không muốn bị gãy chân, gãy tay. Mùa này, quả dâu da rừng được bà con dân tộc Mông, Thái bày bán nhiều ở chợ hoặc ở ven đường các ngã ba, ngã tư dọc Quốc lộ 6. Một cây dâu da to có thể cho từ 3 - 4 tạ quả, với giá bán từ 10.000 đến 15.000/kg, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều hộ dân vùng cao.

Dâu da rừng thường mọc trong rừng tự nhiên, thân gỗ lớn. Cây cho quả sai lúc lỉu, mọc thành từng chùm trải đều từ gốc tới cành, nhìn rất đã mắt. Dâu da rừng thường mọc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.. Cây bắt đầu cho quả từ khoảng tháng 4 đến hết tháng 7 là chín và hết mùa. Do cây mọc ở rừng sâu, núi hiểm nên để hái được những chùm dâu da sai trĩu quả cũng khá vất vả. Mùa dâu da chín rộ là tháng 7 hằng năm. Để có cho mình những chùm dâu da ngon ngọt, không chua, khách hàng có thể nhận biết bằng cách nhìn vào vỏ, quả nào có vỏ màu đỏ đậm, bóng, căng mọng là ngon. Dâu da rừng khi non quả có màu xanh vị chua, khi chín có vị ngọt thanh, nhiều nước, chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Anh Sùng A Vừ, bản Cha Mạy (xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), cho biết: Cây dâu da có thân gỗ cao lớn, để lấy được quả dâu da, đòi hỏi người hái phải trang bị cho mình những kỹ năng nhất định nếu không muốn bị gãy chân, gãy tay. Mùa này, quả dâu da rừng được bà con dân tộc Mông, Thái bày bán nhiều ở chợ hoặc ở ven đường các ngã ba, ngã tư dọc Quốc lộ 6. Một cây dâu da to có thể cho từ 3 - 4 tạ quả, với giá bán từ 10.000 đến 15.000/kg, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều hộ dân vùng cao.