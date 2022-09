"Đã mắt" khu vườn hơn 100 loại rau củ của ông bố Việt ở Anh

Anh Lê Vinh (quê Hải Phòng) hiện sống tại thành phố Gloucester, hạt Gloucestershire (Anh). Để vơi bớt nỗi nhớ quê nhà, anh Vinh quyết tâm trồng khu vườn khoảng 200m2 với đủ loại rau Việt. Chỗ nào thừa diện tích và có ánh sáng, anh Vinh đều tận dụng đặt chậu rau vào. Thời gian đỉnh điểm, ông bố 2 con có tới 500 thùng, chậu lớn nhỏ. Để đối phó với thời tiết giá lạnh ở xứ sở sương mù, anh Vinh làm vườn theo mô hình di động. Anh sử dụng toàn bộ thùng, chậu để trồng cây. Đặc biệt, các thùng chậu không đục lỗ để dễ di chuyển rau vào nhà bếp, hay ga-ra xe khi trời lạnh hoặc mưa gió. Để tiết kiệm chi phí, anh tự tay thiết kế và thi công vườn rau. Anh tận dụng các loại gỗ thừa để đóng bếp di động tại vuòn và các kệ trồng rau Với hơn 100 loại rau và 500 thùng di động, anh Vinh gần như không phải đi chợ mua rau. Mồng tơi lá to như cái quạt mà không cần tưới phân bón. Rau dền tốt um, xanh non mơn mởn. Các loại rau gia vị như tía tô, kinh giới... cũng đều xanh tốt. Khi tưới, anh Vinh căn từng chậu to nhỏ tưới cho đất vừa đủ ẩm thì nước không bị chảy ra ngoài. Nhờ cách chăm sóc này, vườn rau nhà anh Vinh hiếm khi bị sâu bệnh tấn công. Anh còn trồng được cả giàn nho sai lúc lỉu. Khế chua gốc to trồng trong chậu. Với anh Vinh, khu vườn ngập tràn rau trái là mang nhiều tâm huyết để khẳng định mình là người Việt. Anh Vinh cũng chia sẻ tới cộng đồng khắp 5 châu cách trồng rau độc đáo của mình. Anh cũng thường xuyên gửi hạt giống và cây giống tặng mọi người. Nguồn ảnh; FB Vinh Le Xem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

