Cuộc sống vương giả của thiếu gia, ái nữ Tân Hoàng Minh

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có 3 người con tài sắc vẹn toàn. Các con của ông Đỗ Anh Dũng đều đã trưởng thành, được giáo dục tốt tại các quốc gia phát triển. Ảnh: Vietnamnet Thông qua những hình ảnh, thông tin hiếm hoi, có thể thấy phần nào cuộc sống sang chảnh của thiếu gia, ái nữ Tân Hoàng Minh. Ảnh: Internet Đỗ Hoàng Minh (Denis Do) - con trai cả của doanh nhân Đỗ Anh Dũng từng sinh sống, học tập 12 năm tại Pháp, tốt nghiệp Đại học Sorbon danh tiếng hàng đầu nước Pháp và nhận bằng MBA tại New York (Mỹ). Khi trở về Việt Nam, Denis Do đảm nhiệm nhiều trọng trách tại Tân Hoàng Minh, đồng thời cũng mở nhà hàng riêng kinh doanh. Ảnh: Internet Denis Do khá thân thiết với con của tỷ phú khắp châu Á, như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia, con trai tỷ phú Alan Choang (Hongkong)...Anh cũng là bạn thân thiết của ca sỹ Seungri (Hàn Quốc). Ảnh: Internet Cuộc sống riêng tư của Denis Do qua hình ảnh đăng tải thể hiện sự vương giả và xa xỉ. Anh thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch cùng bạn bè trong căn nhà cực kỳ đắt đỏ. Ảnh: FBNV Denis Do từng up trên tài khoản Instargram siêu xe Mercedes S65. Ảnh: Internet Trong khi đó, Đỗ Hoàng Việt - thiếu gia thứ hai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh kín tiếng hơn trên truyền thông. Năm 2017 anh lập gia đình với người bạn thời đại học, cặp đôi cùng nhau tốt nghiệp tại một ngôi trường danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Internet Lễ ăn hỏi của Đỗ Hoàng Việt tổ chức theo truyền thống nhưng vẫn rất sang trọng. Ảnh: Guu Còn tiểu thư Tân Hoàng Minh - Anh Sa nổi tiếng với nhan sắc như Hoa hậu. Anh Sa du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Cô là sinh viên ngành chuyên ngành Marketing tại trường đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Cũng giống như nhiều rich kid khác, Anh Sa đam mê hàng hiệu. Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Cô sở hữu nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci, Salvatore...Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. Nguồn: Tin tức Vietnamnet



Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng có 3 người con tài sắc vẹn toàn. Các con của ông Đỗ Anh Dũng đều đã trưởng thành, được giáo dục tốt tại các quốc gia phát triển. Ảnh: Vietnamnet Thông qua những hình ảnh, thông tin hiếm hoi, có thể thấy phần nào cuộc sống sang chảnh của thiếu gia, ái nữ Tân Hoàng Minh. Ảnh: Internet Đỗ Hoàng Minh (Denis Do) - con trai cả của doanh nhân Đỗ Anh Dũng từng sinh sống, học tập 12 năm tại Pháp, tốt nghiệp Đại học Sorbon danh tiếng hàng đầu nước Pháp và nhận bằng MBA tại New York (Mỹ). Khi trở về Việt Nam, Denis Do đảm nhiệm nhiều trọng trách tại Tân Hoàng Minh, đồng thời cũng mở nhà hàng riêng kinh doanh. Ảnh: Internet Denis Do khá thân thiết với con của tỷ phú khắp châu Á, như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia, con trai tỷ phú Alan Choang (Hongkong)...Anh cũng là bạn thân thiết của ca sỹ Seungri (Hàn Quốc). Ảnh: Internet Cuộc sống riêng tư của Denis Do qua hình ảnh đăng tải thể hiện sự vương giả và xa xỉ. Anh thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch cùng bạn bè trong căn nhà cực kỳ đắt đỏ. Ảnh: FBNV Denis Do từng up trên tài khoản Instargram siêu xe Mercedes S65. Ảnh: Internet Trong khi đó, Đỗ Hoàng Việt - thiếu gia thứ hai của Chủ tịch Tân Hoàng Minh kín tiếng hơn trên truyền thông. Năm 2017 anh lập gia đình với người bạn thời đại học, cặp đôi cùng nhau tốt nghiệp tại một ngôi trường danh tiếng của Mỹ. Ảnh: Internet Lễ ăn hỏi của Đỗ Hoàng Việt tổ chức theo truyền thống nhưng vẫn rất sang trọng. Ảnh: Guu Còn tiểu thư Tân Hoàng Minh - Anh Sa nổi tiếng với nhan sắc như Hoa hậu. Anh Sa du học ở Mỹ từ những năm phổ thông. Cô là sinh viên ngành chuyên ngành Marketing tại trường đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Cũng giống như nhiều rich kid khác, Anh Sa đam mê hàng hiệu. Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Cô sở hữu nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci, Salvatore...Ảnh: FB Nguyễn Anh Sa Video: Gia thế của Tiên Nguyễn - “rich kid” được đón bằng chuyên cơ từ Anh về Việt Nam. Nguồn: Tin tức Vietnamnet