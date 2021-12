Hé lộ 3 người thừa kế tài giỏi của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Tân Hoàng Minh là một trong những ông trùm bất động sản tại Việt Nam khi đứng sau hàng loạt dự án chung cư hạng sang tại Hàng Bài - Hồ Gươm, Quảng An - Hồ Tây, Hoàng Cầu...Ảnh: Tanhoangminh Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh là ông Đỗ Anh Dũng. Ông Dũng có 3 người con: 2 trai, 1 gái. Cả ba đều là những người thừa kế sáng giá của Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh: Zing Con trai cả của Chủ tịch Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Minh (hay Denis Do), cũng là người từng quen mặt với truyền thông. Denis Do có bằng tốt nghiệp Đại học Sorbonne và bằng MBA về quản trị tài chính tại Mỹ Ảnh: Pinterest Con trai cả của Chủ tịch Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Minh (hay Denis Do), cũng là người từng quen mặt với truyền thông. Denis Do có bằng tốt nghiệp Đại học Sorbonne và bằng MBA về quản trị tài chính tại Mỹ Ảnh: Pinterest Thiếu gia Tân Hoàng Minh còn kinh doanh và đầu tư riêng tại nước ngoài, đồng thời kiêm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh tại Singapore. Ảnh: Mogi Bên cạnh đó, cậu cả nhà Tân Hoàng Minh còn được công chúng quan tâm nhờ độ chịu chơi và cuộc sống xa xỉ. Ảnh: Internet Trái ngược với anh cả, cậu con trai thứ nhà Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Việt lại có phần kín tiếng hơn. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị Đỗ Hoàng Việt khiến nhiều người phải trầm trồ về học vấn siêu ấn tượng khi tốt nghiệp ngành Kinh tế của Berkeley College (New York, Mỹ). Việt cũng là một trong hai du học sinh có tên trong "President's list" của Đại học Berkeley College nhờ thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: ĐSPL Năm 2018, Đỗ Hoàng Việt đảm nhiệm chức Giám đốc Ban Marketing - Truyền thông của Tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của Tập đoàn trên thị trường. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị Hiện, thiếu gia thứ 2 Tập đoàn Tân Hoàng Minh giữ chức Phó Tổng Giám đốc nhưng chịu trách nhiệm điều hành mảng Trung tâm đấu thầu, Trung tâm Tài chính kế toán, ban Công nghệ thông tin và công ty con THM-Concrete. Ảnh: Saostar Anh Sa là con gái của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và ông Đỗ Anh Dũng. Anh Sa theo học ngành Marketing tại Đại học Lehigh (Bethlehem, Philadelphia, Mỹ). Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị Năm 2015, Anh Sa từng có mặt trong danh sách những sinh viên ưu tú nhất của trường. Ảnh: Doanh nghiệp & tiếp thị Sau khi tốt nghiệp, cô về nước, tham gia làm việc trong tập đoàn của gia đình. Ảnh: InternetÁi nữ Tập đoàn Tân Hoàng Minh khá thoải mái chia sẻ những bức ảnh thân thiết cùng 2 anh trai cũng như cuộc sống ngập tràn đồ hiệu. Tuy vậy, cô nàng ít xuất hiện trước truyền thông, chỉ thỉnh thoảng tham gia vài sự kiện cùng mẹ. Ảnh: Vietnamnet Video: “Làm thế nào để trở thành một CEO? Nguồn: VTV24

