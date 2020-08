Cuộc sống như địa ngục của ái nữ “đế chế” hàng hiệu Versace

Allegra Beck (sinh năm 1986) nổi tiếng trong làng thời trang quốc tế dưới danh nghĩa người thừa kế của thương hiệu cao cấp Versace. Beck là con gái của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Donatella Versace, cháu ruột của Gianni Versace, người sáng lập ra thương hiệu thời trang danh tiếng. Khi mới 11 tuổi, ái nữ "đế chế" Versace đã sở hữu một nửa công ty, sau khi người bác Gianni Versace qua đời do bị ám sát. Theo ước tính, hiện khối tài sản của tiểu thư nhà Versace lên đến 800 triệu USD. Thế nhưng Allegra chưa bao giờ thực sự để ý đến Versace, thậm chí ghét việc bản thân sinh ra đã gắn liền với những hào nhoáng của ngành thời trang. Năm 18 tuổi, Allegra Beck chính thức được thừa hưởng số cổ phần mà người bác để lại, trở thành cổ đông lớn nhất của Versace. Tuy nhiên, niềm yêu thích của cô gái lại không nằm ở quần áo đắt tiền mà là tìm hiểu lịch sử, nghệ thuật, kịch nghệ sân khấu và tiếng Pháp. Năm 20 tuổi, ái nữ nhà Versace chuyển đến Mỹ để theo đuổi đam mê riêng. Tại Mỹ, cô nàng tự kiếm tiền bằng cách làm trợ lý hậu trường trong các chương trình truyền hình ở New York. Tuy nhiên, do xuất thân từ gia đình quá đình đám, đời tư của tiểu thư nhà Versace vẫn bị báo giới chú ý, tìm mọi cách khai thác. Do quá mệt mỏi khi cuộc sống riêng tư nhiều lần bị phơi bày trước công chúng, Beck mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng trong nhiều năm. Hiện, cô nàng vẫn đang phải chiến đấu với bệnh tật. Dù ở cương vị là chủ tịch, cô thường cố gắng tránh xa trụ sở làm việc của Versace. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Chiếc túi xách đắt 8,5 tỷ đồng đắt nhất hành tinh khiến chị em mê mẩn. Nguồn: VTC14.

